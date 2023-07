Grasmat wijkt voor woningbouw: voetbalclub Schellinkhout viert jubileum én afscheid

Tevreden zien Koster, Bas Kieft en Gijs Kramer op vrijdagochtend toe hoe een medewerker van de gemeente het veld nog één keer maait. Samen met Melchior Wiekenkamp zijn ze verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd.

Het viertal is onderdeel van de trainingsgroep, die sinds het verdwijnen van competitieteams in Schellinkhout in 2016 zijn blijven trainen. "Dat doen we hier iedere dinsdag, hier op het veld of het trainingsveld. We spelen op vrijdagavond vaak tegen andere Veteranen-teams uit de buurt. Dat is beregezellig", zegt Kieft. "En we spelen één keer per jaar tegen onze buren van WSW uit Wijdenes, om de Wijdehout Cup."

Nieuwe shirts

Speciaal voor die wedstrijd hadden de voetballers nieuwe shirts aangeschaft. "In een grap zeiden we dat we dat moesten vieren met nóg één wedstrijd. Zo kwamen we uiteindelijk bij Lucky Ajax uit. Daarnaast bestaat de vereniging dit jaar 90 jaar en moeten we afscheid nemen van het veld. Dan maken we er maar een mooi einde van", zegt Kieft.

Eén probleem alleen: Ajax speelt - net als Schellinkhout - in het rood-wit. "En je wilt Ajax toch in het thuisshirt laten spelen. Dus hebben wij ook maar speciale jubileumshirts laten maken."

Afscheid doet pijn

Ze snappen dat ze als enige gebruiker van het veld plaats moeten maken voor woningbouw. Maar toch doet het afscheid van hun geliefde grasmat pijn. "De beste van West-Friesland", zegt Koster trots. "Als alle wedstrijden in West-Friesland door de regen waren afgelast, kon hier nog worden gevoetbald."

Tekst gaat verder onder de foto.