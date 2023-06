Slimme scholieren uit Huizen winnen 1ste prijs in wetenschapswedstrijd

Twee slimme leerlingen van Scholengemeenschap Huizermaat hebben de eerste plek behaald bij de KNAW Onderwijsprijs, een jaarlijkse prijsuitreiking voor het beste profielwerkstuk. Zij hebben een ingewikkeld apparaat gemaakt om een 'bitter-gen' aan te tonen.

Aukje Wiemeijer - SG Huizermaat - Pieter Witte

Aukje Wiemeijer en Bellefleur Galesloot uit 6 VWO van Scholengemeenschap Huizermaat hebben dit jaar diepe indruk gemaakt op de jury van de jaarlijkse KNAW Onderwijsprijs. Met hun profielwerkstuk getiteld: ‘Het PTC-gen aantonen met behulp van een zelfgemaakt PCR apparaat’, hebben ze dan ook de eerste prijs in de wacht gesleept. PCR. PTC. Wat? Wat hebben de beide dames dan gemaakt om van de 93 inzendingen eerste worden? "Een PCR apparaat om het PTC-gen te kunnen aantonen", zegt Aukje zonder blikken of blozen. Dat moet even uitgelegd worden: het PTC-gen is het 'bitter-gen', vertelt ze geduldig. Dit gen hadden we vroeger allemaal als waarschuwing voor giftige planten. Maar het gen is bijna helemaal weg dankzij evolutie.

Een zelfgemaakt PCR apparaat - Pieter Witte

Een PCR apparaat is een machientje dat, gekoppeld aan een laptop, door middel van verwarming en afkoeling, DNA kan laten verdubbelen. Hierdoor kun je miljoenen DNA 'strengen' maken die je vervolgens kunt onderzoeken. Aukje en Bellefleur hebben met een bestaand PCR apparaat van de Universiteit van Amsterdam getest of zij het bewuste gen nog bij zich dragen maar ook bij hen is het al weg geëvolueerd. Pitchen Aukje vertelt dat zij het profiel 'NG' had: Natuur en Gezondheid. Samen met Bellefleur, die helaas ziek was ten tijde van het interview, kregen zij de begeleiding van hun profielwerkstuk op hun eigen school. Om hun onderzoek op de UvA te kunnen doen, hadden zij ook een ‘pitch’ gedaan bij Bètapartners, een netwerk van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, ruim 45 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen ter bevordering van wetenschappelijk onderwijs. Bij Bètapartners wonnen zij de eerste prijs met hun pitch. Daarmee konden de VWO`ers beginnen met hun onderzoek aan de UvA. Dat zij naar Amsterdam moesten, was omdat de universiteit daar een werkend PCR apparaat heeft en omdat de UvA er voor zorgde dat het onderzoek op hun eigen school op exact dezelfde wijze gedaan kon worden. Op die manier waren hun project en hun resultaten te vergelijken en te controleren. Jaarlijkse prijs Door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen worden er elk jaar twaalf prijzen toegekend. Per onderwijsprofiel is er een eerste, tweede en een derde prijs, waarbij je 2000, 1500 of 1000 euro aan studiebeurs kunt winnen. Ook de begeleidende docent en de school van de betreffende prijswinnaars worden door de KNAW in het zonnetje gezet.

"Wel dachten we wel eens: waar zijn we aan begonnen? Maar dan gingen we gewoon door!" Aukje Wiemeijer

José Vedder van het Scholengemeenschap Huizermaat zegt dat de jury dit jaar erg onder de indruk was van het doorzettingsvermogen van de dames. Waar anderen waren afgehaakt, zijn zij doorgegaan. "Wel dachten we wel eens: waar zijn we aan begonnen?", zegt Aukje lachend, "maar dan gingen we toch gewoon door". Doorzettingsvermogen Van de 93 inzendingen kwamen zij eerst bij de top 10, toen de top 3 om vervolgens met de eerste prijs, de studiebeurs én een oorkonde er vandoor te gaan. Het duidelijke doel wat de leerlingen voor ogen hadden, hun motivatie en hun doorzettingsvermogen waren doorslaggevend voor de jury van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Wat de jonge wetenschappers nu gaan doen is voor Bellefleur duidelijk; eerst een jaar reizen en familie in het buitenland bezoeken. Aukje gaat hopelijk, als zij wordt ingeloot, de studie Zorg, Gezondheid en Samenleving aan de Universiteit van Utrecht oppakken.