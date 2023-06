Jaarrekening Medemblik 9 miljoen in de plus: "Maar komende jaren genoeg uitdagingen"

De gemeente Medemblik houdt meer dan negen miljoen euro over op de jaarrekening van 2022. Dat is gisteren bekend geworden in een raadscommissievergadering. De gemeente kampte de afgelopen jaren met financiële tekorten. Ook voor de komende jaren zijn er nog genoeg uitdagingen, vertelde wethouder financiën Harry Nederpelt bij de presentatie van de cijfers.

In het verslag laat Medemblik weten dat ze 9.151.102 euro overhouden op de jaarrekening van 2022. Een opvallend positief cijfer, aangezien de gemeente in de afgelopen jaren met meerdere tekorten heeft moeten werken.

Zo zag het er afgelopen jaar nog naar uit dat de gemeente onder financieel toezicht van de provincie gesteld zou worden. In de eerste week van 2023 lichtte gedeputeerde Ilse Zaal toe dat Noord-Holland dit niet nodig vond, omdat Medemblik de financiële huishouding op orde had.

OZB verhoogd

Toch heeft de gemeente nog een aantal financiële uitdagingen. Geld voor een nieuw dorpshuis in Abbekerk is er namelijk niet, en ook zwembad De Zeehoek in Wervershoof wordt vanwege financiële tekorten volgende maand gesloten. Daarnaast wil Medemblik het gemeentehuis in Wognum de komende jaren renoveren en verduurzamen, waar 13 miljoen euro voor moet worden uitgetrokken.

Als een van de oplossingen om de tekorten te dekken werd de OZB verhoogd met 30%, wat bij veel inwoners in het verkeerde keelgat schoot. Zo is de verhoging van deze belasting een extra last voor ondernemers in Medemblik.

"Hiermee worden ondernemers, die al in een moeilijke tijd leven door stijgende energielasten, loonsverhogingen, gierende inflatie en grondstofprijzen die door het dak gaan, onevenredig hard geraakt. Het zou dus goed zijn om geld achter de hand te houden, zodat ondernemers financieel gesteund kunnen worden mocht dat nodig zijn", aldus Frits Meester van de Ondernemersfederatie Medemblik in een brandbrief eind 2022.

Incidenteel

De negen miljoen euro die Medemblik nu overhoudt op de rekening van 2022 roept vragen op bij de politieke partijen. Zo vraagt de VVD zich af of het verhogen van de OZB nodig is geweest, en de inwoners van Medemblik tegemoet gekomen moeten worden, nu de gemeente een positieve balans heeft.

Tijdens de bijeenkomst van gisteravond zei Harry Nederpelt, wethouder financiën van Medemblik, dat dit resultaat een incidentele rijkdom is. De opvang van Oekraïners in de gemeente zorgde voor 1,5 miljoen euro extra vanuit Het Rijk. En de nog niet uitgekeerde energietoeslagen spelen ook een rol in dit resultaat. Voor de komende jaren houdt de wethouder een slag om de arm. "We hebben nog veel uitdagingen om de zaak op de rit te houden", liet hij weten bij de presentatie van de jaarcijfers.