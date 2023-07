Opnieuw werkzaamheden aan spoor: nieuwe rails en grind bij Hoornse Maasweg

Op het traject tussen Hoorn en Enkhuizen zet de NS de hele week bussen in. Reizigers moeten rekening houden met zeker een half uur vertraging.

Naast treinreizigers, is er ook overlast voor weggebruikers. De spoorwegovergang op de Hoornse Maasweg is vandaag vanaf 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer. ProRail zegt dag en nacht door te werken, om alle werkzaamheden op donderdag om 07.00 uur afgerond te hebben. Voor het verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld, aangegeven door gele borden.

Geluidsoverlast

In de afgelopen weken hebben bewoners van de Maasweg in Hoorn en omliggende straten een brief gekregen, waarin de plannen toegelicht worden. Daarbij meldt spoorwegbeheerder ProRail dat er sprake kan zijn van geluidsoverlast.

"Zeker als u dicht bij het spoor woont kunt u daar last van hebben", valt in de brief te lezen. "We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we door machines en lampen niet langer aan te houden dan nodig is."

Eerdere vernieuwingen

ProRail hoopt door het op tijd vervangen van onderdelen storingen in de toekomst te verminderen. "Zo blijft het treinverkeer soepel verlopen, wat fijn is voor treinreizigers."

De werkzaamheden zijn onderdeel van een groot aantal vernieuwingen aan het spoor in West-Friesland. Zo werd de verbinding tussen Enkhuizen en Hoorn in februari al enkele dagen afgesloten, en werd er in dezelfde maand vorig jaar op maar liefst acht locaties tegelijk gewerkt door ProRail. Dit om de trein in West-Friesland de komende 30 jaar over een goed spoor te laten rijden.