Tweede overval in een week bij tankstation in Amsterdam

Voor de tweede keer deze week is tankstation Shell aan de Anthony Fokkerweg in Amsterdam-Zuid het doelwit van een overval geweest. De politie is nog op zoek naar de dader.

Vrijdagochtend rond 2.30 uur kreeg de politie de melding van de overval. Het is de verdachte gelukt om er met een buit vandoor te gaan, maar niemand raakte gewond.

Afgelopen woensdagochtend was het tankstation ook al doelwit van een poging overval, toen lukte het de overvaller niet om iets buit te maken. Een man probeerde toen met zijn mes onder het raam voor de kassa te komen. Daar zat op dat moment een medewerker achter.

Nadat dit niets uithaalde, probeerde de man het kassahok in te komen door flink tegen de deur te schoppen. "Door kordaat optreden van de vrouw lukte dit niet", zegt een politiewoordvoerder.

Een half uur later werd toen een tankstation aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Nieuw-West overvallen. Ook hier probeerde een man een deur open te trappen om bij de medewerker te komen, wat hem uiteindelijk niet lukte. De man had, net als bij de eerdere overval, een mes bij zich.

Signalement

Of er een verband is tussen de overval van gisternacht en die van eerder deze week, wordt onderzocht. Een politiewoordvoerder laat weten dat het signalement van de verdachte hetzelfde is als die van twee dagen geleden.

De overvaller wordt als volgt omschreven: rond de 20 a 25 jaar oud, normaal postuur, licht getinte huidskleur, tussen de 1,70 en 1,80 meter lang.