Derde helft voorbij? Plannen alcoholverbod grote impact op Texelse sportkantines

De nieuwe plannen van staatssecretaris Maarten van Ooijen voor een totaalverbod op alcohol in sportkantines heeft grote gevolgen voor het verenigingsleven op Texel. "Je brengt sportverenigingen in grote problemen", zegt voorzitter Gert Pansier van Sportstichting Texel. De inkomsten zijn volgens hem noodzakelijk om de verenigingen op de been te houden. "Die derde helft blijft belangrijk", zegt hij.

Geen alcohol meer in TXL sporthal geeft een stijging van het exploitatietekort. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Staatssecretaris Van Ooijen heeft een lange lijst met nieuwe beperkingen opgesteld om het alcoholgebruik terug te dringen. Hij zoekt daarvoor steun in de Tweede Kamer. "Dit betekent ook minder inkomsten in de horeca", zegt Pansier. De kantine van sporthal TXL draait gemiddeld vijf avonden per week. Niet alleen voor de sport, maar ook andere verenigingen maken gebruik van de kantine. Door het dichtdraaien van de biertap, zal ook het exploitatietekort van de sporthal stijgen. "En er zullen dan ook minder bezoekers komen", zegt Pansier. Hij vindt de 'derde helft' belangrijk. "Het sporten is een sociaal gebeuren. Dan kun je zeggen dat sport niet met alcohol te combineren is. Dat vind ik een slecht argument. Want sportverenigingen komen hierdoor in grote problemen."

"Ik vind dit een betutteling van de bovenste plank" Gert Pansier, voorzitter Sportstichting Texel

Het meeste publiek zit vrijdagavond in de sporthal als het eerste zaalvoetbalteam van Texel speelt. De ploeg speelt in de eredivisie. Bij een thuiswedstrijd zitten ongeveer 275 supporters op de tribune. "Zij gaan na afloop niet allemaal de kantine in", zegt Pansier. "En ook niet iedereen drinkt alcohol. Maar als het alcohol verbannen wordt, dan mis je een groot deel van de inkomsten. Ik vind dit een betutteling van de bovenste plank." De voorzitter geeft aan dat bezoekers voor zichzelf kunnen bepalen of ze wel of geen alcohol drinken. "We schenken ook veel alcoholvrij bier. Dat is een goed alternatief. En die vraag wordt steeds groter." Maar als het aan Van Ooijen ligt, moet ook de alcoholmarketing in de sport stoppen, ook voor 0.0 bier. Sportstichting Texel krijgt voor de exploitatie van de sporthal jaarlijks een subsidie van de gemeente Texel. "Bij de exploitatie zit ook de inkomsten uit de horeca bij", zegt Pansier. En minder inkomsten betekent een hogere subsidie. "De kantine is vijf of zes dagen per week open. Meestal tot 0.00 uur. We draaien per seizoen ongeveer 75.000 euro omzet. Dat is veel geld." Pansier neemt de voorgenomen maatregel niet al te serieus. "Ik denk dat hier een proefballon wordt opgelaten. En daarna wordt gekeken hoe men hierop reageert."

"Het getuigt van een 'ivoren toren-visie' met weinig invoelend vermogen voor het plezier en ontspanning van de sporters" Bestuurslid sportvereniging De Koog Wouter Kuip

"Afgaande op de radio en de krantenkoppen, lijkt mij het plan om alcoholgebruik in sportkantines te verbieden je reinste overheidsbetutteling", zegt Wouter Kuip, bestuurslid van sportvereniging De Koog. "Het getuigt daarnaast van een 'ivoren toren-visie' met weinig invoelend vermogen voor het plezier en de ontspanning van sporters." Volgens Kuip hebben de verenigingen voor de dorpen een grote sociale en culturele functie. Dat zou volgens hem verdwijnen gaan als deze maatregel wordt doorgevoerd.



"Het is voor veel amateursportclubs vaak een substantiële inkomstenbron", zegt Kuip. De Koog heeft nu nog twee elftallen. Als er geen biertje meer na de wedstrijd gedronken kan worden, wordt het animo voor de sport ook minder. Tevens organiseert de vereniging grote toernooien met clubs van de vaste wal, waar ook bier wordt geschonken. "Ik denk dat deze maatregel een waterbedeffect tot gevolg heeft", zegt Kuip. "Men blijft toch wel een drankje nuttigen, maar dan waarschijnlijk op een andere plek. Het alcoholgebruik zal hierdoor niet veel afnemen."

"Het is als schieten met een kanon op een mug met grote schade tot gevolg" Bestuurslid sportvereniging De Koog Wouter Kuip