Eerste badgasten claimen eigen plekje op stadsstrand Hoorn

Het strand is nog niet eens officieel open, of er worden figuurlijk al handdoekjes neergelegd. Niet door mensen, maar wel door oeverzwaluwen. De vogels hebben zich genesteld in een steile wand van zand bij het stadsstrand.

De kleine vogeltjes komen en gaan. De ene oeverzwaluw vliegt een gat in en een ander vliegt er weer uit. Tientallen gaten zitten zichtbaar in de steile wand van zand.

"Het zijn er zeker wel een stuk of veertig", vertelt vogelaar Douwe Greydanus. Een tijdje terug kreeg hij een melding van een buurtbewoner dat ze zich daar aan het nestelen waren. "Ik heb toen aan de bel getrokken. De aannemer heeft het gebied vervolgens afgezet, zodat de vogels rust hebben."

De oeverzwaluwen nestelen in kolonies en graven gangen in steile wanden van 120 centimeter. Dit doen ze vooral in natuurlijke oevers, afgravingen of zanddepots. In het broedseizoen zijn hun nesten beschermd. "Als aannemer moet je goed opletten, want als ze eenmaal beginnen te broeden, dan mag je ze niet meer verstoren."

Damwand geclaimd

Hoe komen ze nu opeens terecht op het stadsstrand? "De vogels houden van zoet water waar insecten zijn, waar ze op kunnen jagen. Waarschijnlijk zijn ze zo bij het stadsstrand aangekomen en zagen ze een steile wand en hebben ze die op natuurlijke wijze geclaimd."

De vogels blijven er niet de hele zomer zitten. Half mei leggen de oeverzwaluwen eieren, het broeden duurt 14 tot 17 dagen. Er is ook nog wel eens sprake van een tweede leg. "Het kan zijn dat deze oeverzwaluwen er tot eind juli, begin augustus zitten", aldus Greydanus.

Alliantie Markermeerdijken, verantwoordelijk voor de bouw van het stadsstrand, zegt geen vertraging op te lopen door de broedende vogels.