Weekendweer: wisselvallig met een druilerige dag

Er staan dit weekend een hoop zomerse festiviteiten voor de deur zoals Sail Den Helder, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij: Keti Koti, het nieuwe stadsstrand in Hoorn en er kan gefietst worden over de Afsluitdijk. Wat voor weer kunnen we daarbij verwachten? NH-weerman Jan Visser voorspelt een wisselvallig weekend.

"Op dit moment is het tamelijk zonnig", zegt Jan Visser vanmorgen op NH Radio. "En die zonnige perioden houden we, maar het is wel zo dat er in de loop van de ochtend en de middag stapelwolken kunnen ontstaan. Een enkele daarvan zou kunnen uitgroeien tot een bui of een buitje."

Het wordt daarbij vandaag zo'n 20 tot 21 graden. "De wind waait uit het westen en draait naar het westen tot zuidwesten," zegt de weerman. "Die gaat in de loop van de middag en avond toenemen." Langs de kust en aan het IJsselmeer gaat het waaien met windkracht 5 tot 6.

Druilerig

"Vanavond neemt de bewolking toe en de komende nacht en overdag valt er van tijd tot tijd motregen." Visser verwacht dat er 4 tot 5 millimeter valt, dat kan plaatselijk oplopen tot 10 millimeter. Het wordt aan de kust 19 graden en in de rest van de provincie 20 graden. De wind, vanuit het zuidwesten, is matig. Aan de kust en het IJsselmeer gaat het harder waaien.

Visser denkt niet dat de regen met bakken uit de hemel komt, maar wel dat het een druilerige dag gaat worden. "Voor allerlei activiteiten zou dat niet zo leuk zijn, maar aan de andere kant zou het wel nodig zijn."

Morgenavond wordt het droger en klaart het weer op. Zondag laat de zon zich geregeld zien en kan het waaien. "Er is een stevige wind vanuit het westen tot zuidwesten," zegt Visser. "En het wordt niet warmer dan rond de 20 graden."

Zomers temperaturen

De wisselvalligheid van het weekend zet ook volgende week door. "Maandag, maar vooral ook dinsdag zijn er kansen op buien," zegt de weerman. "Woensdag zien we de temperatuur flink oplopen, maar dat wordt waarschijnlijk later weer afgestraft door enkele buien."

De temperatuur blijft de komende dagen rond de 20 graden schommelen. "Op de langere termijn gaat de temperatuur weer richting de zomerse waarden."