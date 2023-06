De twintigste Keti Koti: dit is er zaterdag allemaal te doen in Amsterdam

Morgen herdenken en vieren we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Een bijzondere jubileumeditie waarmee tegelijkertijd het landelijke Herdenkingsjaar Slavernijverleden wordt afgetrapt. Wat kun je verwachten van deze bijzondere editie van Keti Koti? We zetten voor je op een rij wat er te doen is in Amsterdam.

AT5

Officieel werd de slavernij in 1863 verboden in Suriname en het Caribisch gebied, maar omdat slaven in de praktijk nog tot 1873 praktisch dwangarbeid moesten verrichten, wordt 1 juli 1873 als het daadwerkelijk einde van de slavernij gezien. Daarmee is het dit jaar precies 150 jaar geleden dat er een streep werd gezet onder een lange periode van onderdrukking, uitbuiting en onvrijheid van tot slaaf gemaakten in Suriname en de Nederlandse Antillen, en vieren we Keti Koti, oftewel: 'het breken van de ketenen'. Acht vlaggen Het gratis Keti Koti Festival wordt door de verwachte drukte dit jaar niet zoals gebruikelijk in het Oosterpark gehouden, maar op het Museumplein. Het feest duurt tot 23.00 uur en wordt tussen 14.00 en 15.00 uur stilgelegd. Vanaf grote schermen kunnen mensen meekijken naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden die wél in het Oosterpark plaatsvindt. Alle ogen zullen hier op de Koning zijn gericht, die mogelijk officiële excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Voor en tijdens de herdenking hangen de vlaggen van Nederland, Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba voor het stadhuis halfstok. Daarna worden ze tot in de top gehesen.

Bij het middagprogramma van de Keti Koti viering in de Meervaart wordt morgen een grote opkomst in de Rode Zaal verwacht. Diverse sprekers en artiesten -waaronder politicus Kenneth Cuvalay- geven voordrachten en er wordt gezamenlijk naar de herdenking in het Oosterpark gekeken. Kaarten voor het middagprogramma zijn inmiddels uitverkocht, wel zijn er nog plekken vrij bij het diner tijdens het avondprogramma. Tekst gaat door onder de foto

Kenneth Aidoo met de basisschoolleerlingen

Museumplein Na de herdenking barst het feest los op het Museumplein waar grote artiesten als Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis, Alain Clark en Jeangu Macrooy optredens geven. Ook is er een podium met traditionele Surinaamse en Antilliaanse muziek, een debatpodium en een kinderpodium Kinderen kunnen daarnaast 's ochtends vroeg terecht in 't Zonnehuis in Noord waar, na een succesvolle aftrap op basisschool De Zeven Zeeën dit jaar, een nieuwe editie van Keti Koti Junior staat gepland. Onder begeleiding van kunstenaars en kunstdocenten staan kinderen op een creatieve wijze stil bij het slavernijverleden. Het Amsterdam Museum opent het hele weekend lang gratis haar deuren. Naast een tentoonstelling die scènes uit het koloniale verleden laat zien, kunnen bezoekers een workshop servies kleien volgen en is er een Keti Koti concert in de museumtuin.

Culinaire route Ook dit jaar vertrekt er 's ochtends weer een kleurrijke parade vanaf de Stopera naar het Oosterpark tijdens de traditionele Bigi Spikri: een feestelijke wandeltocht waarbij mensen in traditionele kledij de vrijheid en afschaffing van de slavernij vieren. Bewoners uit Zuidoost leggen dit jaar een herdenkingstocht af vanaf het Amstelstation via de Hugo de Vrieslaan en de Middenweg naar het Slavernijmonument in het Oosterpark. De organisatie van Zuidoost Beseft heeft een metro afgehuurd die 's ochtends vroeg vanaf Bijlmer ArenA vertrekt. Deelnemers krijgen een gratis consumptie en moeten zich van tevoren aanmelden. Voor wie het feestgedruis liever ontvlucht biedt de Suri Route van chefkok Donovan Kraag een uitkomst. Samen met het voedselplatform Van Amsterdamse Bodem heeft hij een culinaire route langs de lekkerste Surinaamse en Antilliaanse eettentjes uitgestippeld: van Surinaams streetfood bij Angie B. in Zuidoost tot de authentiek bereide maispap van Ricardo's in de Javastraat. De routes zijn zowel te voet, per fiets op met het OV te leggen. Tekst gaat door onder de foto

De Levensboom op het Surinameplein

Dag van Besef Ook vandaag, op de Dag van Besef, de laatste dag van de Keti Koti maand, zijn er herdenkingen en kleinere bijeenkomsten waar het slavernijverleden wordt herdacht. Bij de Levensboom op het Surinameplein wordt een grote ceremonie gehouden. Naast de twee minuten stilte om 20.00 uur zijn er optredens van meerdere artiesten en sprekers. In Nieuw-West kunnen bewoners vanavond in het New Metropolis in gesprek met stadsdeelbestuurder Sandra Doevendans over wat Keti Koti voor het stadsdeel en haar bewoners betekent. Vanavond organiseert Het Concertgebouw samen met Becoming You –een buurtinitiatief uit Zuidoost– het Kulturu Keti Koti Herdenkingsconcert in de kleine zaal waar verschillende artiesten Afro-Surinaamse muziek ten gehore brengen.

De herdenkingen rond Keti Koti zijn zaterdag live te volgen via AT5. Om 10.30 uur doen we verslag van de Bigi Spikri, de kleurrijke optocht in traditionele kledij. En vanaf 13.30 uur volgen we de herdenking in het Oosterpark met commentaar van Mitchell Esajas van The Black Archives en historicus Karwan Fatah-Black.

