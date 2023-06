Gemeente wil met miljoeneninvestering criminaliteit buiten de schooldeuren houden

De komende 2,5 jaar wordt er in Amsterdam 4,5 miljoen euro geïnvesteerd om de scholen in de stad veiliger te maken. Volgens de gemeente is de 'verharding van de straat' de afgelopen jaren ook de scholen binnengeslopen.

"Scholen horen een veilige, fijne plaats te zijn voor leerlingen en onderwijspersoneel", zegt... "Om je goed te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat je je veilig voelt."

De gemeente werkt al sinds begin 2020 aan plannen om scholen in de stad veiliger gemaakt. Moorman zegt daar nu al positieve resultaten van terug te zien en wil daarom meer in het project investeren.

Straat en school

Met het zogenoemde 'programma schoolveiligheid' worden scholen met name ondersteund op gebieden waar ze zelf weinig invloed op kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld omdat de problemen zich voor een deel op straat of online afspelen.

Volgens Moorman gaat het daarbij om zaken als overlast (seksueel) geweld en (drugs-) criminaliteit. En hoewel die problemen zich meestal buiten de schoolmuren ontwikkelen, nemen leerlingen ze ook mee naar school, aldus de wethouder.

Bij het tegengaan van die problemen ziet Moorman een belangrijke rol weggelegd voor leerplichtambtenaren. In de toekomst is het de bedoeling dat zij verzuimsignalen die duiden op veiligheidsproblemen in sneller moeten oppakken. Volgens de gemeente is op scholen waar veel verzuim is, opvallend vaak ook een veiligheidsprobleem.

Overheidsorganisatie Zicht op ondermijning stelde eerder al dat vroegtijdige schoolverlaters, maar ook kinderen die halt-straffen krijgen, meer risico lopen om uiteindelijk bij zware drugscriminaliteit betrokken te raken.

Top400-ervaring

Een ander deel van het vrijgemaakte bedrag wordt geïnvesteerd in een Operationeel Team Schoolveiligheid (OTSV) dat gespecialiseerd is in ernstige veiligheidsproblemen op scholen. In het OTSV zit bijvoorbeeld een team dat bestaat uit mensen die vroeger leden van de Top400 hielpen met het vinden van een baan, opleiding, stage of een woning.

De gemeente legde al langer geld opzij voor het veiliger maken van scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het MBO, maar gaat dat nu intensiveren. Door de nieuwe investering wordt er ook geld vrijgemaakt voor het veiliger maken van basisscholen in de stad.