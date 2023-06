Fleur van Muiswinkel wil met Museum Hilversum meer jongeren en kinderen aantrekken

"Kunst wordt wel eens gezien als iets voor de elite, maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Kunst is voor iedereen en helemaal fotografie. Bijna iedereen fotografeert wel, of het nu met een professionele camera of gewoon met een smartphone is. Het is iets wat ons allemaal met elkaar bindt", aldus Fleur. Haar passie voor kunst en fotografie ontstond al op jonge leeftijd. Fleur: "Mijn moeder was een fervente kunstliefhebber en ik raakte gefascineerd door haar kunstgeschiedenisboeken vol met plaatjes."

Dit inspireerde haar om kunstgeschiedenis te studeren. Daarnaast besloot ze in de avonduren een fotografieopleiding te volgen. "De broer van mijn opa was fotograaf. Nadat we samen hadden gefotografeerd, gingen we naar de donkere kamer. Daar ontwikkelden we samen de foto’s. Het moment waarop het beeld langzaam tevoorschijn kwam, was magisch."

Van passie naar missie

Als directeur van Museum Hilversum streeft Fleur ernaar om meer jongeren, kinderen en gezinnen te betrekken bij de tentoonstellingen. "We hebben gemerkt dat 45-plusser ons wel weten te vinden, maar we willen graag een breder en diverser publiek aanspreken. Daarom hebben we ons aanbod uitgebreid en bieden we nu specifieke activiteiten aan voor jongeren en kinderen, zoals speurtochten, samen kunst maken, een workshop onderwaterfotografie, en de aankomende zomertentoonstelling ‘Happy Holiday’ die op 1 juli start", vertelt Fleur enthousiast.

‘Happy Holiday’

In de nieuwe tentoonstelling laten acht internationale en Nederlandse fotografen aan de hand van fotografie en video zien hoe vakantie in de kunst gevierd wordt. Zo onderzoekt de Belgische fotograaf Natacha de Mahieu met haar serie 'Theater of Authenticity' hoe en waarom we naar specifieke plekken reizen.

Ze selecteerde de populairste locaties op sociale media en maakte tientallen of zelfs honderden afbeeldingen, die ze vervolgens samenvoegde tot één krachtig beeld. "Deze tentoonstelling is zeker leuk voor jongeren. Ze kunnen er inspiratie opdoen voor hun eigen vakantiefoto’s", aldus Fleur lachend.