Slavenhuisjes van Liliën vertellen pijnlijk verhaal van onmenselijke geschiedenis

De betovergrootmoeder van Liliën-Jane Heymans-van-Axel-Dongen (69) was nog tot haar negende een slavin in Suriname. "Ik ben bewust opgevoed met het feit dat mijn voorouders tot slaaf zijn gemaakt, maar ook dat ze hebben gevochten voor hun vrijheid waardoor we vandaag kunnen zijn wie we zijn." Ze dook in hun verleden en maakte van hun slavenhuizen miniaturen die op 1 juli worden tentoongesteld tijdens de viering van Keti Koti in Zaandam. "Ik ben trots op mijn afkomst."

Liliën voor haar miniaturen van de huizen van haar voorouders in Suriname. - NH Nieuws

De geschiedenis van haar voorouders begint met het wonen in hutjes dicht bij de natuur. Op Liliëns erf staat de hut naast het slavenhuisje zoals die op de plantage stond. "Met één raam en een deur en soms ook alleen maar met een deur. Je kon er alleen slapen. Buiten werd gekookt en moest je jezelf wassen. De vis lag te drogen op een afdakje."

"Je was geen mens. Je was een dier" Liliën-Jane Heymans-van-Axel-Dongen

Een gammel wc-hokje stond achter het huisje. "Je moest doen wat de slavenmeester zei want je was geen mens. Je was een dier. In 1863 werd de wet veranderd en werden we mens."

Liliën-Jane voor het erf vol slavernijhuisjes van haar voorouders.