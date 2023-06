'Belachelijk' gestegen bierprijzen op Beverwijks Stadsfeest, maar drinken we nu minder?

De geïnterviewden tussen de leeftijd van 30 en 60 zijn het erover eens. Een biertje voor 3,50 euro is behoorlijk prijzig, maar ze betalen er wel voor.

Linda vindt een biertje voor 2,50 euro een normale prijs. Ze geeft echter toe dat als ze eenmaal bezig is, ze geen rem meer heeft. “Het Stadsfeest is niet elke dag. Het is duur, maar je doet gewoon mee en drinkt er niet minder om.”

Mark staat met een ter plaatse gekocht biertje in zijn hand en merkt op dat het steeds minder waarschijnlijk lijkt dat mensen dat nog doen. “Ik zie om me heen dat steeds meer mensen hun eigen drank meenemen. Op de paardenkoers in Heemskerk was dat altijd normaal, maar in Beverwijk is dat naar mijn idee een nieuw fenomeen en waarschijnlijk heeft dat te maken met de hoge prijzen.”

Toch gaan de meesten er gewoon in mee, volgens Robert. “Ik neem 115 euro contant geld mee en mijn pinpas. Ik ga gewoon door tot ik genoeg heb, of dat nu 115 euro is of meer. Ik ga niet elke week meer naar de kroeg, mij maakt het hem niet zoveel uit. Dat zie ik bij mijn vrienden ook."