Koken in de keuken van de Koning: 16 chefs maken 7000 Surinaamse gerechten voor Keti Koti

Lekker eten en het gesprek aangaan over het Nederlandse slavernijverleden, dat is het doel van Free Heri Heri For All. De organisatie staat deze week met 16 chefkoks, 7000 Heri Heri maaltijden te bereiden in de keuken van het Koninklijk Paleis. De traditionele Surinaamse gerechten zijn aankomende zaterdag, tijdens Keti Koti, op verschillende plekken in de stad gratis te verkrijgen.

"Heri Heri is een gerecht waarvan de ingrediënten behoren tot het dieet van de tot slaaf gemaakte. De cassave, banaan, zoete aardappel; alles kwam van de plantage. Het is vandaag de dag een Surinaams gerecht als we wat te vieren hebben", vertelt Ayra Kip een van de initiatiefnemers van Free Heri Heri For All.

Ze startte het project vier jaar geleden omdat ze vond dat er meer gesproken moest worden over het Nederlandse slavernijverleden. En hoe kan dat nou beter dan tijdens een maaltijd, bedacht ze. "Ik ben Surinaams, Curaçaos en Arubaans. Allemaal plekken van het Nederlands Koninkrijk waar slavernij plaatsvond. Ik ben geboren en getogen Amsterdammer en daar ben ik trots op, maar als nazaat van tot slaaf gemaakten voel ik me heel erg verbonden aan de geschiedenis", aldus Kip.

Slavernij verleden

Dit jaar opent de Koning de paleisdeuren voor Free Heri Heri For All. Eén van de redenen daarvoor is dat het paleis met al z'n pracht en praal onontkomelijk verbonden is aan het slavernijverleden. Dat vertelt de directeur van de Koninklijke Collecties Claudia Hörster: "Het Koninklijk Paleis is gebouwd als stadhuis van Amsterdam. Het is gebouwd op een hoogtepunt dat Amsterdam aan de wereld wilde laten zien hoe belangrijk het zichzelf zag. Het succes dat ze vierde had ook alles te maken met internationale handel, waarbij ook wrange kanten zoals mensenhandel en slavernij bijdroegen."

Vandaag de dag wordt het Paleis regelmatig gebruikt voor chique staatsbanketten. Volgens senior chef van het Koninklijk Huis Wilco Arts is er tijdens die diners nog nooit Heri Heri gegeten. Maar zeg nooit nooit vertelt hij: "Ik weet nu hoe ik het moet maken." Arts denkt dat de Koning het gerecht best lekker zou vinden: "Ze houden van vis en de groente die in het gerecht zitten vinden ze ook lekker."

Gratis

De 7000 Heri Heri maaltijden zijn zaterdag 1 juli op verschillende plekken in de stad te verkrijgen: "Je kan naar de Tolhuistuin, I Amsterdam, Allard Pierson, maar ook in Zuidoost, we zitten door alle stadsdelen verspreid. Het wordt een smakelijke dag", vertelt Kip.