Esmay start petitie om chimpansees in Artis te houden: "Waar een wil is, is een weg"

Dat de chimpansees misschien moeten vertrekken door een gebrek aan ruimte accepteert niet iedereen. Zo is Esmay van Strien een petitie gestart tégen het vertrek van de dieren: ''Je kan mij niet wijsmaken dat er te weinig ruimte is.''

Esmay bezoekt de chimpansees zelf meerdere keren per week, en dat al 25 jaar lang. Het idee dat ze de dieren misschien moet missen maakt veel emoties bij haar los. Ze heeft er vrede mee als de dieren straks op een betere plek komen, maar is het niet eens met de mogelijke kandidaat voor de opvang van de apen. Volgens haar zou Artis in gesprek zijn met een dierentuin in India. ''Ver weg van alles en iedereen die ze gekend hebben.''

Daarom ziet ze liever dat Artis probeert de chimpansees te houden. "Je kan mij niet wijsmaken dat er te weinig ruimte is. Waar een wil is, is een weg."

Maar dat is volgens de dierentuin juist moeilijk. Artis is niet in de gelegenheid om verder uit te breiden. "In dat licht moeten we soms moeilijke keuzes maken over welke soorten we in Artis kunnen behouden,'' aldus een woordvoerder van Artis.

Niks zeker

De dierentuin zegt zelf dat er nog geen knopen zijn doorgehakt, maar noemt het vertrekt van de chimpansees 'reëel'. Over naar welke dierentuin de chimpansees zouden vertrekken, doet Artis nog geen uitspraak.