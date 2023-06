Aalsmeer wil van nabestaanden Molukse KNIL-militairen weten hoe gemeente hen moet eren

In navolging van gemeentes als Deventer, Amersfoort en de Noord-Hollandse gemeentes Hilversum en Den Helder wil ook Aalsmeer genoegdoening voor de Molukse KNIL(Koninklijk Nederlands-Indisch Leger)-militairen die in de gemeente begraven liggen. Daarom roept ze nabestaanden op om zich te melden.

Steeds meer gemeentes besluiten om Molukse militairen een eerbetoon te geven, als erkenning van het onrecht dat Nederland hen heeft aangedaan. In Den Helder zijn bijvoorbeeld plannen voor een monument en in Hilversum (zie video hieronder) staat al zo'n monument. Het gemeentebestuur van Huizen koos ervoor een beschermde status aan de graven toe te kennen.

"Je kan niet met de nabestaanden over 27 jaar (als de rechten verlopen, red.) nog eens achter je oren krabben van: hoe zat het ook alweer? Dan moet dan het hele gevecht nog een keer worden aangegaan. Dat is gekkenwerk."

In april van dit jaar besloot ook de gemeente Midden-Drenthe het voorbeeld van buurgemeente Assen te volgen: de graven van de 140 Molukse KNIL-militairen in de plaatsen Hooghalen en Bovensmilde hebben nu voor altijd de beschermde status.

De gemeente roept nabestaanden van Molukse KNIL-militairen op contact op te nemen met de beheerder van begraafplaats Aalsmeer. Ook mensen die nabestaanden van Molukse KNIL-militairen kennen wordt gevraagd dat te doen en namen door te geven. Dat kan op telefoonnummer 020 540 4927 of per e-mail naar [email protected] .

Concreet komt de beschermde status er op neer dat de gemeente de grafrechten overneemt en het onderhoud voor haar rekening neemt. Ook Aalsmeer is daar dus toe bereid, maar wil dus eerst van de nabestaanden en nazaten weten of ze dat, of erkenning in andere vorm op prijs stellen. Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen een speciale gedenkplek voor deze groep in te richten.

Korte geschiedenis Molukse KNIL-militairen

Op 21 maart 1951 kwam de eerste van twaalf boten met 3.578 KNIL-militairen en hun gezinnen, in totaal ongeveer 12.500 personen, aan in de haven van Rotterdam. De militairen hadden in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) gevochten toen Indonesië een Nederlandse kolonie was. Ook tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949 bleven zij aan Nederlandse zijde vechten, waardoor ze na de onafhankelijkheid van Indonesië als collaborateurs werden gezien.

Omdat hen een eigen Molukse staat was beloofd, zouden zij hooguit enkele maanden in Nederland verblijven. Toen duidelijk werd dat die staat er niet zou komen, kreeg de Molukse gemeenschap permanent onderdak in ons land. Maar de Molukkers werden wel afgescheiden van de rest van de bevolking.