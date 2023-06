Zus van doodgestoken Dani (14) woedend om lagere straf dader: "Ons gezin is kapot"

Machteloos en kwaad is Uzma, de oudere zus van de 14-jarige Dani, over de lagere straf voor de dader. Vorig jaar oktober werd haar broertje neergestoken bij zijn middelbare school in Hoorn. De rechter veroordeelde de 17-jarige verdachte vanmiddag tot 14 maanden celstraf en jeugd-tbs, er was een half jaar meer geëist.

Zus van doodgestoken Dani (14) vol woede de rechtbank uit: "Ons gezin is kapot" - NH Nieuws

Samen met familie en een groep vrienden is Uzma naar de rechtbank gekomen. Eerder eiste het Openbaar Ministerie 21 maanden celstraf, maar de rechter oordeelde anders. "Dat zou betekenen dat hij nu nog maar een halfjaar vastzit gezien hij al sinds oktober, een maand of acht dus, in jeugddetentie zit".

Waarom de celstraf op 14 maanden uitkomt, heeft meerdere redenen volgens de rechter. De dader was niet eerder met justitie in aanraking geweest, hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard en de rechter vindt het belangrijk om snel de behandeling te starten om zo de kans op herhaling te verkleinen. "Als uitgangspunt heeft de rechter een maximale straf van 24 maanden genomen. Maar er is niet alleen naar de ernst gekeken, ook naar persoonlijke omstandigheden", legt persrechter Niels Boots uit. De dader is verstandelijk beperkt, heeft een angststoornis en een verstoorde relatie tot zijn ouders.

"Het zal nooit meer worden hoe het was, mijn broertje ontbreekt" Uzma, zus van Dani (14)

Daar hebben Uzma en haar familie geen boodschap aan. "Ons gezin is kapot. Ons huis is kapot. Dit komt nooit meer goed. Het zal nooit meer worden hoe het was, mijn broertje ontbreekt." Na afloop van de uitspraak loopt ze woest de zaal uit en bijt de verdachte nog hardop toe. "Ik kan niet uitleggen wat ik voelde op dat moment. Zijn houding ook, ik kan het niet aanzien. Het is heel lastig hem te zien. Ik heb het idee dat hij het heel erg vindt, maar meer omdat hijzelf in de problemen zit. Dat is hoe hij overkomt."

NH Media / Chantal Bos

Bodywarmer en broek Terug naar oktober 2022. Via via hadden H.D. en Dani elkaar leren kennen en gingen goed met elkaar om, vertelt de rechter. Het kwam toen tot een kledingruil waarbij de bodywarmer van de 17-jarige H.D. geruild werd met de broek van Dani. Maar die wilde Dani korte tijd later terug. Er ontstond ruzie. In eerste instantie via Snapchat. Een paar dagen voordat Dani werd doodgestoken, hebben de jongens ook al ruzie op het Wijzenddijkje in Westwoud. Dani zou zijn broek terugkrijgen, was hem beloofd, maar daar kwam H.D. later op terug. Het komt opnieuw tot een gevecht, op het plein buiten de schoolhekken van de Oscar Romero. De 17-jarige zei in gesprek te willen met Dani. Rechter: "Hij verklaarde dat hij een mes had meegenomen om zich te kunnen verdedigen. Toen hij een stomp kreeg van het slachtoffer, werd het zwart voor zijn ogen." Dani wordt in zijn borst gestoken en overlijdt vier dagen later.

"Het is extra wrang en moeilijk te verteren, dat de aanleiding een simpele kledingruil is geweest" rechter, rechtbank Noord-Holland

Op de besloten zitting, twee weken geleden, heeft de familie een slachtofferverklaring voorgedragen, benoemt de rechter. "Daaruit blijkt hoe een enorme impact het overlijden had, en heeft. De familie heeft het zwaar met het verlies van hun dierbare. Het is extra wrang en moeilijk te verteren, dat de aanleiding een simpele kledingruil is geweest. De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf of maatregel het verlies van Dani ongedaan kan maken, of het leed van de familie compenseren." De rechter staat ook stil bij de impact op de scholieren, de school en docenten. "Zij zijn geconfronteerd met een hele heftige gebeurtenis op een plek waar zij zich veilig zouden moeten voelen." Voorarrest De verdachte zit nu nog in voorarrest in een jeugdinstelling. "De rechter heeft geadviseerd om hem naar een andere instelling over te plaatsen, daar kan dan ook de behandeling plaatsvinden. En mogelijk al tijdens de jeugddetentie een begin mee gemaakt worden", licht persrechter Boots toe. De advocaat van H.D., Thijs Kapinga, beraadt zich of hij in hoger beroep gaat.