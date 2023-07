Schaamte om schulden: Hilversumse Sarah durfde haar rekeningen niet meer te openen (en ze is niet de enige in 't Gooi)

Het Gooi, voor veel mensen staat het bekend als een welvarende omgeving, maar niets is minder waar: na de inflatie, energie- en coronacrisis hebben ook modale en bovenmodale inkomens vaker last van schulden. De schaamte die gepaard gaat bij het hebben van schulden is groot en verergert vaak de situatie. Dat merkt ook de Hilversumse Sarah. "Als je schulden hebt, ben je een sukkel", hoorde ze wel eens.

Sarah hield de gordijnen wekenlang dicht, durfde de deur niet open te maken en schrok elke keer als ze de bel hoorde. "Er zit veel schaamte op schulden en dat is eigenlijk belachelijk. Als je in de schulden zit ben je een sukkel. In een achterbuurt heb je schulden, maar in mijn buurt in Hilversum niet."

Sarah* woont in Hilversum, heeft een vaste baan in de zorg en een goed inkomen. Toch heeft Sarah schulden. Door een nare thuissituatie besloot ze haar blauwe brieven niet meer open te maken en op een stapel te leggen. Deze geldzorgen kon ze er niet bij hebben. Totdat iemand van de gemeente voor haar deur stond met een openstaande energierekening en haar confronteerde met haar geldproblemen. "Ik vond het een afgang voor de buurt" vertelt ze.

Uit cijfers van 2022 is gebleken dat de middeninkomens met een hulpvraag steeg van 24 naar 30 procent en van bovenmodale inkomens van 9 naar 13 procent (NVVK, 2022). De reden van deze stijging is dat de energiecrisis iedereen, ook de mensen met hogere inkomens, trof. Zzp'ers kampten vaak nog met de na-effecten van corona en voor sommige kwam de energiecrisis hier nog bovenop. Hierdoor kwam er een toename van schuldhulp bij hogere inkomens. Als mensen voorheen geen financiële problemen hebben gehad, is een inkomensval in veel gevallen erg schaamtevol.

Voor meer mensen moeilijk

Schuldhulpverleners, gemeenten en belangenorganisaties merken ook een verschil in de vraag naar schuldhulp. Jaap Diepeveen helpt mensen in 't Gooi bij de organisatie Schuldhulpmaatje in een zo vroeg mogelijk stadium van financiële problemen. Ook hij merkt een toename in de vraag naar schuldhulp. "Je ziet mensen die het vroeger redden nu langskomen. Middeninkomens krijgen het ook moeilijk."

In een welvarende omgeving als 't Gooi, verwacht men minder geldproblemen. Dit stigma wordt dus ontkracht door mensen zoals Sarah die hard werken, een goede, vaste baan hebben maar door allerlei externe factoren niet rond kunnen komen. Sarah had zelf ook vooroordelen over mensen met schulden: "In mijn beleving is iemand met schulden iemand die aan de onderkant van de samenleving zit of werkloos is, maar dat hoeft dus helemaal niet."

Via de gemeente, belangenorganisaties of schuldhulpverleners zoals Schuldhulpmaatje, kan er hulp gezocht worden voor iedereen die in een lastige financiële situatie zit.

*Sarah is niet haar echte naam, de gegevens zijn bekend op de redactie.