Lekker zomers weer, maar Zaanse Susanne en Cyril zitten naast de kerstboom

Het begint eindelijk lekker zomers weer te worden, maar de Zaanse Susanne en Cyril zitten binnen naast de kerstboom. De vrouwen zijn in Oostzaan bezig met het samenstellen van kerstpakketten, die in december de deur uitgaan. Cyril: "De feestsfeer zit er altijd wel in."

Het is voor sommige mensen iets heel aparts, maar Susanne en Cyril vinden het helemaal niet raar om tijdens de warme dagen voor hun werk naast de kerstboom te zitten. "Je went eraan na een tijdje", zegt Susanne.

De vrouwen pakken namens VHC Jongens BV kerstpakketten voor bedrijven in. In de showroom zijn een hoop verschillende producten te zien. Zo zijn er kasten vol eten, elektronica en kaarsen. Aankomende winter zullen veel mensen duurzamere producten in hun kerstpakket zien. Cyril: "We hebben drogerballen. Deze zorgen er voor dat je ruim 45 minuten minder je droger aan hoeft te zetten."

'Blijft leuk om open te maken'

Het is voor de Zaankanters geen totale verrassing wat er in hun kerstpakket zit. Toch blijven ze altijd benieuwd. "Je weet al wat je kan krijgen, maar het blijft leuk om hem open te maken met mijn kinderen", legt Cyril uit. "De feestsfeer zit er altijd wel in."