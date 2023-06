Reconstructie: hoe een lekkende truck op de A4 gisteren de dood van een 77-jarige berger inleidde

Het is 16.49 uur als Rijkswaterstaat weggebruikers waarschuwt dat er op de A4 richting Den Haag ter hoogte van Roelofarendsveen een rijstrook is afgesloten. De oorzaak: een vrachtwagen waaruit diesel lekt, en ter hoogte van het Zuid-Hollandse dorp voor de helft op de vluchtstrook en voor de andere helft in de berm staat.

Omdat het op de A4 - zeker tijdens de avondspits - ook met drie beschikbare rijstroken al druk is, ontstaat er al snel een file, die bovendien snel langer wordt. Een half uur na het ongeluk is de vertraging op de snelweg opgelopen tot circa een uur.

Al snel is duidelijk dat de rijstrook nog enkele uren onbruikbaar zal zijn. De gestrande vrachtwagen is weliswaar snel geborgen, maar ook de diesel die uit de tank is gelekt moet worden opgeruimd. En omdat de brandstof behalve op het wegdek ook in de berm is terechtgekomen, moet er grond worden afgegraven, wat doorgaans een tijdrovend klusje is.

Opruimen tot na de avondspits

Waar Rijkswaterstaat rond 17.00 uur nog communiceerde dat het opruimen ‘tot zeker na de avondspits’ zou duren, is die prognose ruim anderhalf uur later bijgesteld naar 22.00 uur. “Hinder [vertraging door file] is nu nog drie kwartier, maar neemt af”, antwoordt een medewerker van de wegbeheerder om 18.40 uur op Twitter aan een nieuwsgierige automobilist.

