Hilversum viert het 100-jarig jubileum van de allereerste radio-uitzending ooit

Al klopt het niet helemaal. De echte allereerste radio-uitzending in Nederland vond namelijk plaats in Den Haag in 1919. Dit was echter meer een experiment. De eerste reguliere uitzending vond dus plaats in wat later de mediastad werd.

"De eerste avond was van 20.30 tot 22.00. Eerst was er een inleidend praatje en speelde de Larense Jazzband. Dat waren jonge jongens van 18 tot 20 jaar. Daarna kwamen ook drie solisten die een zangstuk ten gehore brachten", vertelt De Bie. "Het is zo'n mooi verhaal van de fabriek en wat dat heeft betekend voor Hilversum. Van weversdorp tot mediastad."

Reparatiedag

Bij dit evenement moet dus op passende wijze bij worden stilgestaan. Waaronder met een speciale radioreparatiedag die zondag vanaf 11.00 in Beeld & Geluid gehouden wordt.

Iedereen met een kapotte radio of andere kapotte onderdelen kan langs om dit te laten maken door de reparateurs van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio (NVHR). "Veel mensen bewaren al decennia een radio op zolder. Het gevoel bestaat dat het leuk zou zijn als die aan de praat wordt gebracht."

Het maakt niet uit hoe antiek de radio is. De verenging heeft allerlei reparatieonderdelen bij zich, van jong tot oud. Want elke radio repareer je op een andere manier. "De oude radio's kan je niet zomaar in het stopcontact steken. Die moeten omgebouwd worden", legt De Bie uit.

Lezingen

Daarnaast wordt er in de Bibliotheek aan de 's-Gravelandseweg andere evenementen gehouden. Zo wordt op woensdag 12 juli een lezing gehouden over 100 jaar radio in de mediastad en verzorgt De Bie een tentoonstelling over radio-ontvangers.

Voor Rob is het duidelijk: Radio is het mooiste medium wat er is. "We leven in een tijd waar je snel informatie kan vinden, maar daarvoor leefde wij een in tijd waarin de informatie van de radio kwam. Zo konden mensen amusement en informatie vinden. Het heeft een enorme grote groep bereikt."