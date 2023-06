Grand Prix Zandvoort protesteert niet tegen funtax voor Formule-1

De organisatie van de F1 Dutch Grand Prix snapt niet waarom er een funtax geheven moet worden op het evenement dat Zandvoort op de wereldkaart heeft gezet. Maar ze accepteert de drie euro belasting die per bezoeker van de F1 wordt geheven. Gisteravond tijdens de commissievergadering bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad voorstander is van zo'n funtax.

D66 Zandvoort en de lokale partij ZEE zien nog wel juridische haken en ogen op de invoering van de funtax, of vermakelijkheidsbelasting zoals het officieel heet. Grote evenementen in Zandvoort moeten dan drie euro per kaartje in rekening brengen om extra kosten te dekken voor gemeentelijke uitgaven zoals beveiliging en verkeersmaatregelen.

Een snelle rekensom leert dat de organisatie van de F1 Dutch Grand Prix vanaf volgend jaar negen ton moet betalen. Op het driedaagse evenement komen per dag zo'n 110 duizend bezoekers af.

Alleen evenementen in Zandvoort die tienduizend bezoekers of meer hebben, moeten deze funtax betalen. En dat geldt eigenlijk alleen voor de F1 en misschien de Historic Grand Prix. Juist daardoor lijkt het volgens D66-raadslid Michiel Hermsen alsof Zandvoort zich wil verrijken aan het succes van de evenementen op het circuit.

Rechtsongelijkheid

Volgens Hermsen klopt de berekening van de extra kosten die de gemeente maakt voor bijvoorbeeld inhuur van externe bedrijven ook niet. Dat mag niet in het openbaar besproken worden, maar Hermsen voorziet 'veel juridisch gedoe'.

Ook Marcel Sukkel van ZEE hamert erop dat er in zijn ogen een rechtsongelijkheid ontstaat en is hij bang dat andere organisaties met grootste plannen Zandvoort links zullen laten liggen in de toekomst. Hij vindt het bovendien raar dat toen de F1 door de gemeente drie jaar geleden werd omarmd, de aandacht ervan nog als 'onbetaalbaar' werd geschat.