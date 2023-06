Hoorn erkent: gemeentebestuur speelde de hoofdrol in het slavernijverleden

Een harde conclusie over het slavernijverleden van Hoorn. Het gemeentebestuur speelde daarin de hoofdrol, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Wat de gevolgen zijn van het rapport moet nog blijken. Excuses kwamen er vandaag in ieder geval niet.

Vanuit Hoorn zijn 17.000 tot slaaf gemaakte Afrikanen verhandeld door de WIC. Over het aandeel in de slavenhandel bij de VOC vallen geen exacte aantallen te geven. Maar dat Hoorn erbij betrokken was, is duidelijk. Via zowel in de stad gemaakte schepen als inwoners die betrokken waren. Zoals Gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen, wiens standbeeld nog steeds op de Roode Steen staat.

Geheel verrassend waren de uitkomsten niet. Als één van de weinige steden was Hoorn vertegenwoordigd in zowel de West-Indische Compagnie (WIC) als in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Er werden producten gemaakt voor slavenreizen en het in stand houden van de slavernij in de kolonies. Zoals schepen, maar ook voedsel.

Bewindhebbers van de VOC en de WIC waren tegelijkertijd ook de stadsbestuurders in Hoorn. En daardoor komen de onderzoekers ook tot de conclusie dat het gemeentebestuur in die tijd de hoofdrol speelde in het slavernijverleden van de stad.

Maar wat betekent deze conclusie nu? De eerder gevraagde excuses door verschillende groeperingen kwamen er vandaag niet. En of die er nog komen is ook onduidelijk, zo liet burgemeester Jan Nieuwenburg weten.

Gesprek voeren over mogelijke excuses

"We moeten dit eerst laten bezinken en er met elkaar het gesprek over voeren. Maar het is indrukwekkend wat er nu op papier staat. Dat komt enorm binnen. Wat bij mij overheerst is verdriet over wat er heeft plaatsgevonden."

Hetzelfde geldt voor de toekomst van het standbeeld van J.P. Coen. Al langer is er discussie over wat met het beeld te doen. Laten staan, verplaatsen naar het Westfries Museum of wellicht helemaal verwijderen. Maar ook over dat onderwerp wordt verwezen naar de gesprekken die nog volgen.

Op 6 september is er een dialoogsessie met betrokkenen en op 13 september wordt het rapport ook in de commissie van de gemeenteraad besproken. Het onderzoeksbureau adviseerde wel dat diepgravend vervolgonderzoek doen 'om antwoord te krijgen op de vraag hoe het Hoornse koloniale en slavernijverleden in de huidige samenleving doorwerkt' nodig is.