Leiderschapswissel bij Queer Amsterdam: Naomie Pieter benoemd tot voorzitter

Pieter, als algemeen bestuurslid al een tijd betrokken bij Queer Amsterdam, maakte het nieuws woensdagavond zelf bekend tijdens een panelgesprek in het W Hotel. Pieter is bij het brede publiek geen onbekende: Pieter was één van de drijvende krachten achter initiatieven als Kick Out Zwarte Piet, de Black Lives Matters-demonstraties en de Pride Walk.

22 juli t/m 28 juli is de Queer Pride, georganiseerd door Queer Amsterdam. In de programmering is veel aandacht voor emancipatie van achtergestelde groepen zoals sekswerkers en transgender personen.

Tan, sinds de oprichting nauw betrokken bij Queer Amsterdam, is inmiddels vertrokken bij de organisatie. In het najaar van 2022 speelde zij een grote rol in de gesprekken met de gemeente en de Stichting Pride Amsterdam over de toekomst van de Pride. Tan zette in december namens Queer Amsterdam de handtekening onder het convenant waarmee de Queer & Pride Amsterdam tot stand kwam.

Pieter is sinds 1 juni voorzitter en is door haar voorganger Aynouk Tan gevraagd of zij het stokje van haar wil overnemen. Pieter: "Ik heb er ontzettend veel zin in! En ik ben natuurlijk enorm vereerd."

De voorzitterswissel is in goed overleg tot stand gekomen, staat te lezen in een gezamenlijke verklaring van Tan en Queer Amsterdam. Daarin staat onder meer: "Er is een verschil van inzicht ontstaan over de koers van Queer Amsterdam. In onderling overleg is besloten dat Tan niet langer betrokken is bij de Stichting. De Stichting is Tan zeer erkentelijk voor de tijd en moeite die hen vanaf het allereerste begin in dit project gestoken heeft".

Wat dat verschil in inzicht is, houden de betrokken partijen het liefst voor zichzelf. Gevraagd naar een reactie verwijst ook Tan naar de verklaring.

Blik vooruit

Het bestuur richt de blik vooruit: de Queer Pride is al over dik drie weken. "We hebben enorme beloftes gemaakt naar onze achterban, we willen iets historisch neerzetten", zegt bestuurslid Sorab Roustayar. Hij is enorm blij met Pieter als nieuwe voorzitter. "Zo'n ervaren boegbeeld voor onze gemeenschap en voor de anti-racismebeweging, die al zoveel voor elkaar heeft gekregen - we mogen ons in de handen knijpen, ja."