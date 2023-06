Alle chimpansees mogelijk weg uit Artis, dierentuin in gesprek over overname

Artis laat aan AT5 weten dat de gesprekken al ruim een jaar worden gevoerd en dat dit zo zorgvuldig mogelijk gaat vanwege het belang van de dieren. Er is een petitie gestart tegen het vertrek van de acht chimpansees en de dierentuin voelt zich genoodzaakt om er nu op te reageren. "We begrijpen dat de lange aanlooptijd, in combinatie met terughoudendheid over het delen van meer informatie, mogelijk voor onrust zorgt en dat er veel vragen zijn."

'Reëel vertrek'

Artis noemt het vertrek van de chimpansees 'reëel', maar laat wel weten dat er nog geen definitief besluit is genomen. Wel hebben verzorgers van Artis de desbetreffende dierentuin eind vorig jaar bezocht en worden er gesprekken gevoerd om het verblijf en de verzorging van de apen te laten voldoen aan alle wensen van Artis. "We zijn het hele leven van het dier verantwoordelijk voor de beste zorg. Ook bij de besluiten die we nu nemen, houden we rekening met de gevolgen daarvan op zo’n lange termijn."

Over naar welke dierentuin de chimpansees zouden vertrekken, doet Artis nog geen uitspraak. "Om de geïnteresseerde dierentuin de privacy en daarmee tijd en ruimte te gunnen om tegemoet te komen aan onze wensen en eisen." Volgens de petitie die online staat zou het gaan om een dierentuin in India. Artis laat weten dit pas bekend te maken als alles duidelijk is, met die reden gaan ze ook niet in op verdere vragen.

Al 175 jaar

De chimpansees leven al sinds 1848 in Artis, dat is 175 jaar. De groep bestaat uit acht apen, waarvan de oudste chimpansee 53 jaar oud is. De dierentuin weet dat zij maar beperkte ruimte hebben en proberen daarin alle dieren zo goed mogelijk te verzorgen. "In dat licht moeten we soms moeilijke keuzes maken over welke soorten we in Artis kunnen behouden."