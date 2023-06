Boekhouder en zijn vrouw uit Schagen aangehouden voor verduistering

Een 58-jarige man uit Schagen is samen met zijn 53-jarige partner aangehouden op verdenking van witwassen, verduistering en valsheid in geschrifte. De man werkte als boekhouder en wist zo een 'aanzienlijk' geldbedrag weg te sluizen.

Tijdens de aanhouding van het stel heeft de politie ook het huis en een bedrijfspand doorzocht. Hierbij heeft de politie een auto, diverse luxe goederen en administratie in beslag genomen. Beide verdachte zitten nog vast voor verhoor.

De politie kwam het stel op het spoor na een aangifte van een klant van de boekhouder. Het slachtoffer zou door zijn boekhouder geruime tijd zijn opgelicht. De verdachten zouden in zo'n negen jaar een groot geldbedrag hebben verduisterd. Hoe groot dat bedrag precies is, wil de politie niet delen.

