De Peiling: Wat was jouw eerste auto?

De benzineprijzen gaan omhoog en er wordt weer gesproken over rekeningrijden. Langzaamaan worden we de auto uitgedreven. Al snel ging hier op de redactie het gesprek, over onze eerste auto. Na lang werken bij je bijbaantje, eindelijk je eigen auto kunnen kopen. Weet jij je eerste auto nog?

De eerste keer in je eigen auto stappen, die je zelf hebt gekocht. Dat is toch wel een grote stap naar volwassenheid. Hoe was dat voor jou? Kun jij je nog goed herinneren welke auto jij als eerste had? Hoeveel heeft het gekost en waar ben je als eerste naartoe gereden? Vertel je verhaal!