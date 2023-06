Deze mannen kwamen op het idee om het stadsstrand in Hoorn aan te leggen

Vanmiddag wordt het eerste deel van het langverwachte stadsstrand in Hoorn geopend. Jarenlang is er aan het miljoenenproject, dat onderdeel uitmaakt van de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam, gewerkt. Maar voor wie zijn de credits voor het grootste stadsstrand van Nederland? Die komen toe aan Horinezen Jan Kollen en Piet Bruijns.

Jan en Piet werken het plan uit. Ze gaan langs wijkoverleggen in de stad om presentaties te geven over hun idee van de vooroever en het stadsstrand. "De opkomst is hoog en er wordt enthousiast gereageerd. Het enige wat we terugkregen was: hoe zit dat met parkeren?", vertelt Piet.

Jan en Piet zijn in 2008 bestuurslid en raadslid van de PvdA in Hoorn, als in de gemeenteraad het plan wordt besproken voor het versterken van de Markermeerdijken. "Destijds werden dijken vaak nog traditioneel versterkt met het ophogen van de dijk. Maar ik ben kustwaterbouwkundige en kwam op het idee om het met een zandige oplossing te doen, ook wel een vooroever", vertelt de trotse Jan.

"Het heeft al met al wel lang geduurd", beaamt ook Piet, die weet dat er eerder nog wel eens gesproken werd over dat het in 2014 klaar zou zijn. Maar: "Er was ook zorgvuldigheid nodig. Ons idee heeft enorme verandering gebracht, dat kost ook tijd."

In oktober 2019, 11 jaar na het indienen van het voorstel bij de gemeente, wordt het eerste zand opgespoten voor de toekomstige oeverdijken en stadsstrand. "Het had wel sneller gekund denk ik, daar heb ik ook wel eens om gevraagd", zegt Jan, die hier en daar kritisch positief is.

Ze schrijven een voorstel richting het college en Piet dient het als raadslid in. Het is een groots idee. Maar tot hun verrassing wordt het plan unaniem aangenomen door de gemeenteraad. "Er heerste euforie en blijdschap", vertelt Piet. "We waren ons bewust van de enorme impact, maar ook de aantrekkingskracht voor de bevolking."

Of ze trots zijn op zichzelf? Daar verschillen de mannen in. "Ik kan van mezelf zeggen dat ik een bescheiden man ben, maar ben hier wel echt supertrots op", vertelt Jan. Piet blijf nuchter en wijst naar het gemeentebestuur. "Ik vind het bijzonder om te zien dat alle colleges en gemeenteraden in die vijftien jaar altijd het plan hebben omarmd. Ik ben trots op die daadkracht."

Tijdens de werkzaamheden gaan Piet en Jan met regelmaat kijken. "Ik fiets er vaak langs", zegt Jan. "Maar ben ook al paar keer met de kano gaan kijken. Het is mooi om te zien hoe andere mensen erover praten, dat ze het zo geweldig vinden. Maar het is wat mij betreft ook een applaus-project."

Iemand die al die gemeenteraden en colleges heeft meegemaakt is raadslid Roger Tonnaer. Hij sprak zich tijdens de raadsvergadering deze week uit over het idee van Jan en Piet. "Bloemen en alle hulde naar hen." Hij is blij dat het nu eindelijk af is. "Er is veel over gesproken, er is veel geld ingestopt en we verwachten er dan ook veel van. We hopen dat het ook mensen buiten Hoorn aantrekt en dat ze blijven hangen in de stad."

Handdoekje neerleggen?

Zaterdag kunnen de eerste stappen op het strand gezet worden. Of Jan en Piet daar ook bij zitten? Piet: "Ik zit nu in Frankrijk, maar ik denk dat ik wel een keer met een kleedje ernaartoe ga om te ervaren hoe het is." Jan houdt van het water en de natuur en denkt er vaker te zijn. "Ik ga nu vaak al naar het Julianapark. Maar gegarandeerd dat ik ook naar het stadsstrand ga."