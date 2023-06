14 maanden cel en jeugd-tbs: lagere straf voor dader die Dani (14) in Hoorn doodstak

De 17-jarige H.D. uit Purmerend is door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf en jeugd-tbs. Ook moet hij de ouders van Dani een schadevergoeding betalen van 20.000 euro per persoon. Dat is een lagere straf dan het Openbaar Ministerie eerder eiste. De jongen is schuldig aan de dood van Dani, de 14-jarige scholier uit Westwoud, die vorig jaar werd doodgestoken.

Een bloemenzee voor Dani - NH Nieuws / Michiel Baas

De rechter heeft H. D. vrijgesproken van moord, maar veroordeeld voor doodslag. "Hij heeft in een opwelling met een messteek de toekomst van het slachtoffer weggenomen." Verder heeft de rechter in zijn uitspraak meegenomen dat de verdachte verstandelijk beperkt is, last heeft van angststoornissen en een verstoorde ouder-kindrelatie heeft. Hij wil dat de tiener zo snel mogelijk behandeld wordt. De jeugd-tbs is onvoorwaardelijk, om zo te zorgen dat de jongen zo goed en lang mogelijk wordt geholpen. De zus van Dani is overstuur en is net na de uitspraak schreeuwend de rechtszaal uitgelopen. Ruzie om kleding Op 26 oktober vorig jaar troffen de twee elkaar op het plein naast de middelbare school Oscar Romero in Hoorn. Dani werd neergestoken en overleed enkele dagen later. Vlak na de steekpartij werd de toen nog 16-jarige H. D. opgepakt. De aanleiding van de ruzie was een kledingruil. Bij de uitspraak in de rechtbank vandaag werd duidelijk dat het tweetal elkaar kent en al een paar dagen eerder al ruzie had om het ruilen van de kleding.