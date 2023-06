Automobilist omgekomen bij ongeluk op snelweg A4 bij Hoofddorp

De bestuurder van een autoambulance, een oplegger waarmee auto's met pech vervoerd worden, is omgekomen bij een ongeluk op de A4. De bestuurder botste vanavond vermoedelijk achter op een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van afslag Hoofddorp-Zuid in de richting van Leiden. Meerdere rijstroken werden gesloten, wat al snel voor flinke vertraging zorgde.

De weg is nog dicht voor onderzoek. Verkeer vanuit Amsterdam naar Den Haag wordt omgeleid via Utrecht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 22.00 uur weer open is.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.