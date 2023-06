Elektrische driewielers moeten aantal verkeersongelukken omlaag brengen

Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken in het straatbeeld. Maar met de komst van dit type fiets, is ook het aantal ongelukken gestegen. Om dat tegen te gaan, is de elektrische driewieler bedacht: de Tworby. Laarders konden hem met behulp van Timo vandaag testen op een driewielerdag.

Een normale tweewielerfiets ombouwen tot driewieler, dat is volgens Timo van den Berg dé oplossing om veilig elektrisch te kunnen fietsen: "We hebben deze ombouwmodule bedacht om mensen langer mobiel te houden. Zowel de fiets als de persoon zelf."

Om mensen kennis te laten maken met deze fiets bedacht hij de driewielerdag in Laren.

Minder ongelukken

Timo is ervan overtuigd dat er minder verkeersongelukken zijn door zijn uitvinding: "De onzekerheid wordt een stukje weggehaald en dat zorgt ervoor dat mensen rustig in het verkeer kunnen blijven, maar beter in kunnen spelen op situaties."

Het is druk bij de driewieler stand in Laren en de fietsen worden volop getest. "We worden al iets wiebeliger, dus zo'n fiets lijkt me wel wat", laat een voorbijganger op leeftijd weten die net een rondje heeft gereden op de fiets.