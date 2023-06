Met zijn 86 jaar is deze krasse knar nog een van de grote favorieten op de harddraverij van Beverwijk

Nog heel even en dan slaan paardenhoeven weer vonken uit de klinkers in het centrum van Beverwijk. De harddraverij barst vanmiddag weer los. Een van de favorieten: de 86-jarige Bert de Boer uit Broek in Waterland met zijn Southwind Raptor. Zijn respectabele leeftijd weerhoudt hem er niet van zijn paard dagelijks - zeven dagen per week - te trainen op een weiland in Ilpendam. En met succes.

Het was niet gemakkelijk contact te krijgen met de paardensportveteraan uit Broek in Waterland. Bert heeft weliswaar een mobiele telefoon, maar gebruikt 'm niet graag. Meestal laat hij z'n toestel ergens liggen of hoort ie 'm niet over gaan. We gaan dus op de gok naar Ilpendam waar Bert zijn paard Southwind Raptor dagelijks zijn rondjes laat lopen. Als we aankomen is de training net voorbij. Hij wil Southwind nog wel even uit de aanhanger halen, maar hollen zit er niet meer in: anderhalf uur stappen is genoeg een dag voor een wedstrijd. Tekst gaat door onder de video.

Bert nog favoriet voor harddraverij - NH Nieuws

Die wedstrijd is vandaag de harddraverij van Beverwijk. Zoals elk jaar wordt de paardenrace georganiseerd door Beverwijkse Harddraverijstichting Prins Bernhard. In alle vroegte wordt er in de Breestraat een begin gemaakt met de voorbereidingen van de wedstrijden die om half drie beginnen. Vrachtwagens voeren zand en dranghekken aan en in een paar uur tijd verandert de winkelstraat in een renbaan van 300 meter. In de loop van de ochtend arriveren de hoofdrolspelers. Paarden en pikeurs zullen hun kamp opslaan op het parkeerterrein bij de Bloksteeg daar wordt het zogenoemde 'stalterrein' ingericht met voorzieningen voor berijders en paarden. Vanaf 13.00 uur wordt er warmgelopen en de wedstrijden beginnen om 14.30 uur. Wedstrijdspanning en gezelligheid Edwin Kuijpers, secretaris van het bestuur van de stichting Prins Bernhard verheugt zich vooral op de gezelligheid en de wedstrijdspanning. "Het is feestweek dus dan is het altijd druk en gezellig in de Breestraat, zeker met mooi weer verwachten we dat er duizenden mensen langs het parcours zullen staan", aldus Kuijpers. Goede tips voor beginnende gokkers heeft hij niet. "Ik vraag zelf altijd raad aan mensen die er meer verstand van hebben dan ik en ik houd het bij kleine bedragen, het moet echt voor de lol zijn", aldus Kuijpers. Op naar jubileum Voorzitter Hans van der Linden kijkt vooral uit naar het tijdstip van half drie: "Dat is het moment waarop ik samen met de burgemeester het evenement mag openen en dan hoop ik dat alles loopt zoals het moet lopen, dat is een moment waar ik naar uitkijk", zegt Van der Linden. Vandaag is het de 99ste omloop en dat betekent dat er volgend jaar sprake is van een jubileum editie. Duidelijk feestplannen zijn er nog niet zegt voorzitter van der Linden. Maar zo laat hij weten: "U kunt er op rekenen dat zodra het laatste paard vandaag gefinisht is we beginnen met de voorbereidingen voor volgend jaar. We zijn het aan onze stand verplicht daar iets moois van te maken", aldus voorzitter Hans van der Linden.