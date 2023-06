Waar is Ben toch? Familie tast in het duister over hun vermiste man, vader en zwager

De familie van Ben van der Weiden (68) uit Heemstede maakt zich ontzettend veel zorgen. Ben is nu al ruim twee weken vermist. Zijn partner Gertie slaapt sinds zijn vermissing beneden op de bank, want stel je voor dat hij 's nachts thuiskomt. Maar helaas heeft ze nog niks gehoord: "We hebben geen enkel teken van leven van hem gehad."

Ze willen zijn vermissing onder de aandacht blijven houden. Daarom plaatste zwager Jan Glas eerder een bericht op Facebook om toch iedereen op te roepen om uit te kijken naar de partner van Gertie, de vader van hun twee dochters en zijn zwager. Hij doet de dringende oproep om het opsporingsbericht van de politie zoveel mogelijk te delen.

Uit die oproep valt ook op te maken dat het niet zo goed ging met Ben. Gertie: "Ja, dat klopt. Hij was depressief. Zijn vermissing kan daar mee te maken hebben, maar we weten eigenlijk helemaal niets."

Ben van der Weiden is op 13 juni rond 13.30 nog gezien op de Professor Van der Scheerstraat in Haarlem. De politie vermoedt dat hij richting Heemstede is gefietst. In het Facebookbericht vertelt Jan hoe een stoere gast 40 jaar geleden in het leven van zijn oudste zus kwam. Hoe moeilijk hij het af en toe met zichzelf had, maar ook wat een ontzettend lieve man hij was.

Nog weinig bekend

De familie heeft redelijk veel contact met de politie, maar die heeft op dit moment weinig te melden. Er ging een bericht rond dat Ben mogelijk in Hilversum zou zijn, maar dat bericht is inmiddels ontkracht. Gertie: "Er is daar een losloopgebied voor honden, waar hij graag kwam. Maar hij is niet in Hilversum."

Maar waar Ben wel is, is voor iedereen een raadsel. Jan: "We hebben geen teken van leven van hem en er is ook geen spoor van de fiets." De fiets zou moeten opvallen vanwege de stand van het zadel. De punt wijst opmerkelijk steil omhoog. Aan de fiets waren één of twee donkere fietstassen bevestigd.

