Always Forward brengt culturen samen op het Wereldteams Toernooi

Bij voetbalvereniging Always Forward wordt aanstaande zaterdag het jaarlijkse Wereldteams Voetbaltoernooi gehouden. Mannen en vrouwen uit Hoorn en omgeving vormen hiervoor vanuit een culturele achtergrond of nationaliteit een team om elkaar sportief te treffen. Zo doen dit jaar voor het eerst een team uit Koeweit en Oekraïne mee.

Het Wereldteams Toernooi is volgens Loek Stam van Always Forward tot stand gekomen nadat een man uit Syrië naar hem toe kwam en zei dat hij graag wilde voetballen op een echt voetbalveld. "Ik zei tegen hem: 'Als jij mannen (of vrouwen) om je heen verzamelt, dan ga ik iets organiseren en kijken of ik er andere mensen bij kan betrekken'", vertelt Stam.

Er kwamen reacties van andere mensen die ook graag een wedstrijdje willen spelen. "Toen is het balletje gaan rollen." Omdat Nederland toen niet meedeed aan het wereldkampioenschap, besloten zij een eigen 'wereldtoernooi' te organiseren met verschillende nationaliteiten.

'Dynamische middag'

Met wedstrijden van twintig minuten spelen teams van zeven tegen elkaar op een half veld met aangepaste doelen. "Veel personen voetballen nog niet veel of hebben een mindere conditie", vertelt Stam. "Daarnaast is het ook leuk dat het een beetje doorgaat, dat je steeds de gelegenheid hebt om tegen een ander team te kunnen voetballen zodat iedereen aan de beurt komt en het een dynamische middag blijft," vervolgt hij.

Bekijk hieronder het interview met Loek Stam. De tekst gaat na de video verder.

De teams worden geformeerd door een netwerk van contactpersonen en sleutelfiguren binnen gemeenschappen die de teams aanleveren.

Van voetbal tot Arabische cakejes

Voetballen is niet het enige wat deze middag aan bod komt. "We treffen elkaar niet alleen op het veld waar de bal rolt, maar ook langs de lijn en in de kantine," zegt Stam. Zo is er genoeg te eten en te proeven in de kantine van de voetbalvereniging, van bijvoorbeeld Oekraïense zoete broodjes en Arabische cakejes. Ook is er een kleine markt op het terrein. "Iedereen is welkom om te komen kijken en elkaar daar te ontmoeten."