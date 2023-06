Twee geweldsexplosies tijdens Hoornse Stadsfeesten: politie zoekt getuigen

Tijdens de Hoornse Stadsfeesten in het weekeinde van 9, 10 en 11 juni zijn er twee zeer gewelddadige mishandelingen geweest in het centrum van de West-Friese stad. De politie is op zoek naar getuigen.

Beeld: Politie

Twee 18-jarige jongens zijn in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld door wat de politie 'een jongeman' noemt. Zij werden vanuit het niets geslagen door iemand toen zij tussen 0.35 uur en 0.50 uur op de Geldersesteeg liepen. Een van de jongens werd zo hard geraakt dat hij zelfs even buiten bewustzijn was. Zwaargewond Rond hetzelfde tijdstip gebeurde er iets vergelijkbaars op het Kerkplein. Daar werd een 26-jarige Hoornaar ook compleet onverwacht aangevallen. Daarbij kwam hij ten val en op de grond kreeg hij ook nog een paar klappen van zijn belager. Die stopte pas met het geweld toen er omstanders tussen sprongen. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Hij moest naar het ziekenhuis en ook de twee 18-jarigen zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. De politie heeft het vermoeden dat deze mishandelingen door dezelfde persoon zijn gepleegd. Geen aanhouding(en) De politie heeft al met getuigen gesproken en ook camerabeelden bekeken, maar dat heeft nog niet tot aanhouding(en) geleid. Daarom worden mensen die getuige waren van de mishandelingen opgeroepen om zich te melden.