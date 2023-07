Nieuwe muur Joodse begraafplaats Enkhuizen hard nodig: "Het is één grote lappendeken"

De gemeente moet geld vrijspelen voor de muur rond de Joodse begraafplaats in Enkhuizen. Die is in slechte staat en nodig toe aan renovatie. Subsidie is er al vanuit het Rijk, maar dat is niet genoeg. Het is nu hopen dat de gemeenteraad binnenkort een klap geeft op een eenmalige bijdrage van 81.000 euro.

De Joodse begraafplaats in Enkhuizen is er eentje die je niet zomaar vanaf de openbare weg ziet liggen. Verscholen en omringd door huizen ligt de begraafplaats aan de zuidwest kant van de stad.

De begraafplaats is ooit gebouwd in 1738. "Een tweede deel kwam er in 1872 bij, toen het oude gedeelte vol lag. Er liggen hier zo'n 135 mensen", vertelt Jochem Kornalijnslijper, vrijwilliger van de stichting Joods Enkhuizen. "In 1998 is er voor het laatst iemand begraven. Sindsdien is er altijd nog belangstelling voor een plekje op de begraafplaats."

Jochem weet veel van de geschiedenis van de begraafplaats. "Vroeger lag die in een open weiland. Toen stonden er nog niet zoveel huizen, de bebouwing liep tot aan de straat de Burgwal. Als er dan een begrafenis was, moest je eerst over het land van een boer. Later kwamen er meer woningen bij, waardoor het nu verscholen ligt."

Op een gegeven moment moesten begraafplaatsen omheind worden, vertelt Kornalijnslijper. "Enkhuizen had eerst geen geld om een muur te bouwen. Zo heeft het oude gedeelte een andere muur dan het nieuwe gedeelte en is er ook nog een stuk heg. Daarnaast is het een paar keer hersteld met een andere steen. Het is eigenlijk één grote lappendeken."

Geld vanuit het Rijk

Het beheer van de Joodse begraafplaats in Enkhuizen valt onder het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Zij hebben in het najaar van 2021 de opdracht en geld vanuit het Rijk gekregen om de restauratie van Joodse begraafplaatsen te beheren. "Uit een rapport bleek dat de muur in slechte staat is en nodig aan vervanging toe is", vertelt Coen Abram, projectleider van de renovatie.

De gemeente Enkhuizen heeft al eerder toegezegd om eeuwigdurend het onderhoud uit te voeren en ook het resterende bedrag voor de restauratie bij te willen dragen. Het is aan de gemeenteraad om dat volgende week goed te keuren.