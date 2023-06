Zwanenburg aA nl Brandstichting in Zwanenburg: ondernemer deelt schokkende beelden van aangestoken auto

De politie kan of wil het nog niet bevestigen, maar beelden in handen van NH Nieuws laten er geen misverstand over bestaan: de auto die vannacht uitbrandde voor een bedrijfspand aan de Kerkhoflaan in Zwanenburg is aangestoken.

Het gaat om een beveiligingscamera aan de gevel van het bedrijf waarvoor de auto geparkeerd stond. De verwoeste auto is eigendom van David Yang, de eigenaar van het bedrijf. Niet alleen de auto, maar ook het bedrijfspand raakte zwaar beschadigd. Yang heeft de beelden van de brandstichting met NH gedeeld. 'Spa Blauw-flesje' Op de beelden is te zien hoe een met integraalhelm vermomde man naar de auto loopt en een licht ontvlambare stof over de auto sprenkelt. Volgens Yang heeft de forensische opsporing inmiddels vastgesteld dat het om 'benzine in een Spa Blauw-flesje' gaat. De politie kan dat nog niet bevestigen. Zodra hij de vloeistof heeft aangestoken maakt de brandstichter zich uit de voeten. Een fractie van een seconde later staat de auto in lichterlaaie. "Hij stond zelf ook bijna in brand", aldus de ondernemer.

Dat het bij een autobrand is gebleven, is volgens Yang te danken aan de eigenaar van een naastgelegen avondwinkel. "Hij ging laat nog brood uit zijn auto halen en ontdekte dat mijn auto in brand stond." Yang denkt dat het anders was uitgedraaid op een veel grotere brand. "Nu is het een ramp voor mijn bedrijf, anders een veel grotere." Geen zakelijk conflict Yang heeft geen idee wat het motief voor de brandstichting kan zijn. "Er zijn wel soortgelijke branden geweest, in BMW's in Haarlem en Badhoevedorp", oppert hij de suggestie dat er sprake is van een trend. Een zakelijk conflict kan volgens hem ook niet de reden zijn. "Ik had deze auto pas anderhalve week, dus bijna niemand wist dat deze auto van mij was", licht hij toe.