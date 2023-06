Komst dierenopvang West-Friesland uitzichtloos, vrijwilligers met handen in haar

Al anderhalf jaar zit Ellis Klinkenberg, vrijwilliger bij de dierenambulance in Hoorn, met opgevangen konijnen, kippen en hanen in haar tuin. Een locatie waar de dieren samen worden opgevangen in West-Friesland is er niet meer. En erger nog: uitzicht op eentje is er ook niet. De vrijwilligers zitten met de handen in het haar en willen actie vanuit de zeven West-Friese gemeenten. "We voelen ons niet serieus genomen", klinkt het.

Ellis vangt konijnen thuis op - NH Nieuws / Michiel Baas

"Ik heb nu acht konijnen en een haan", vertelt Ellis. "Maar ik vrees voor de zomer, als iedereen op vakantie gaat." Ellis vangt de dieren altijd met liefde op, maar vindt het steeds lastiger worden nu er na anderhalf jaar nog steeds geen uitzicht is op een opvanglocatie voor dieren als konijnen, cavia's, post- en sierduiven in West-Friesland. "Ik had echt gehoopt op een oplossing voor de zomervakantie. Maar de gemeente gaat straks met vakantie, en ik zit met de gebakken peren."

"Straks zit ik over twee jaar hier misschien nog met batterij aan beestjes die niet van mij zijn." Ellis Klinkenberg - vrijwilliger Dierenambulance Hoorn

Ze besluit vannacht in de pen te kruipen, nadat ze tijdens de gemeenteraadsvergadering in Hoorn heeft gezien dat een motie van de PvdA voor het snel realiseren van een noodopvanglocatie niet wordt aangenomen. "Het gemak waarmee ze erover praten en eroverheen walsen. Het frustreert me. Ik voelde onmacht en heb toen mijn verhaal op Facebook gedeeld." "Ik ben maar een simpele inwoonster van de gemeente Hoorn, die toevallig ook vrijwilligster is bij de dierenambulance en ik zorg feitelijk voor dieren die aan de West-Friese gemeenten toebehoren", schrijft Ellis op haar Facebook-pagina. Ze is toe aan licht aan het einde van de tunnel. "Straks zit ik over twee jaar hier misschien nog met batterij aan beestjes die niet van mij zijn." Meer daadkracht Fred Perrier, voorzitter van Dierenambulance Hoorn is al langere tijd met de gemeente in gesprek over een nieuwe opvanglocatie, maar tot een oplossing komt het niet. "Je hoopt elke keer op iets positiefs, maar het komt maar niet. We hebben zelf ook oplossingen en locaties aangedragen, maar er komt niks van de grond. We hebben echt de steun van de gemeente nodig." Hij wil dat er meer daadkracht komt vanuit de West-Friese gemeenten, het is tenslotte hun wettelijke taak om te zorgen voor opvang voor deze dieren. "Zoals het nu gaat, opvang bij mensen thuis, is gewoon niet zoals het hoort."

"Ik weet, het klinkt als een doekje voor het bloeden, maar het heeft echt onze aandacht" Gea Wolfslag - woordvoerder gemeente Hoorn

Een woordvoerder van de gemeente Hoorn laat weten dat ze samen met de andere West-Friese gemeenten bezig zijn met het vinden van een locatie om deze dieren op te vangen. "Ik weet, het klinkt als een doekje voor het bloeden, maar het heeft echt onze aandacht", vertelt Gea Wolfslag. Er worden volgens Wolfslag ook gesprekken gevoerd met de andere gemeenten over potentiële locaties. Maar iets concreets is er nog niet. "Het is een weerbarstig proces. Een dierenopvang moet aan meerdere eisen voldoen en ook passen in de buurt, dat vind je niet zomaar." Voor nu zitten Fred en Ellis en de andere vrijwilligers van de dierenambulance dus voor onbekende tijd thuis met de konijnen, hanen en duiven. Ellis: "Ik kan hierdoor ook lastig weg. Gelukkig ben ik niet heel erg van de vakantie." Bekijk hier een eerdere reportage met Ellis over de opvang van dieren in haar eigen tuin: