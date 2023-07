Vrees voor krapte bij vrijwillige brandweer: latere aankomst bij brand is mogelijk

Krapte op de brandweerwagens. Het is een scenario dat in de nabije toekomst vaker voor zou kunnen komen. Kees Jong maakt zich zorgen over de inzetbaarheid van de lokale brandweerkorpsen. "Vooral overdag is het krap. Het aantal vrijwillige brandweerlieden neemt af. In bijna alle gevallen kunnen we gewoon met voldoende mensen uitrukken, maar soms lukt dat niet. En moeten ze van verder komen. Dat is het eerlijke verhaal. Niets ten nadele van de vrijwillige brandweerlieden overigens, want die doen altijd hun stinkende best."

Opgeschaald

Op vrijdagmiddag 2 juni, even voor twee uur 's middags, gaan in West-Friesland heel wat piepers af. Reden: een woningbrand in Onderdijk. Er wordt al snel opgeschaald, waardoor er twee blusauto's worden verwacht, van eigenlijk 6, maar minimaal 4 personen. Het blijkt nog een hele uitdaging om die naar Onderdijk te krijgen. De brandweerpost van Wervershoof kan niet uitrukken, want er is geen bevelvoerder beschikbaar. Ook Medemblik heeft in eerste instantie niet genoeg vrijwilligers om uit te rukken. Hetzelfde geldt voor de groepen van Andijk, Nibbixwoud, Zwaag en Abbekerk. De brandweerposten van Enkhuizen en Stede Broec zijn met hun specialistische eenheden onderweg naar Onderdijk en dus niet meer beschikbaar in hun eigen verzorgingsgebied.

Uiteindelijk is Medemblik toch beschikbaar en worden zij geholpen door blusgroepen uit Westwoud, Hem/Venhuizen en een auto vol beroepsbrandweerlieden vanuit Hoorn. "Van Hoorn naar Onderdijk, dat is al snel een half uur rijden. Geen ideale situatie dus", weet Jong. "Het maakt de mensen die daar hard aan het werk zijn ook zenuwachtig als ze moeten wachten op versterking."

Niet te redden

Het huis is uiteindelijk niet te redden, maar de naastgelegen huizen in Onderdijk worden door de inzet gespaard. "En gelukkig waren er geen slachtoffers. Dat we iets later ter plekke waren, had in dit geval trouwens geen effect op de bestrijding."