Explosie in leegstaande woning aan Plantage in Beverwijk, politie zoekt getuigen

In een leegstaande woning aan de Plantage in Beverwijk is dinsdagavond een explosie geweest. Daarbij raakte de voordeur van de woning beschadigd en was er veel rook in het huis.

Rond 19:00 kreeg de politie de melding binnen dat er een enorme knal te horen was geweest en dat er brand zou zijn in de woning. Toen de brandweer aankwam, was er geen sprake van brand. Wel hing de voordeur uit zijn voegen en stond het huis vol met rook. De politie vermoedt dat er een explosief aan de deur heeft gehangen.

Er was niemand in de woning aanwezig. De politie is momenteel bezig met het onderzoek en is op zoek naar videobeelden van de explosie en getuigen.