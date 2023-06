Vrijwilligers stichting Kinderen in Nood verrast voor vertrek 300ste rit

De 300ste rit van de Bussumse stichting Kinderen in Nood vertrekt binnenkort naar Roemenië. Dat moet gevierd worden. Alle vrijwilligers werden daarom, vlak voor vertrek, verrast met gebak.

De stichting stuur al jaren onder andere vrachtwagens vol ingezamelde kleding, rolstoelen en schoenen en nog veel meer richting Oost-Europa voor hulp aan kansarme kinderen in noodsituaties.

Er gaat veel aan zo'n rit vooraf. Alles wat binnenkomt bij de stichting moet namelijk gecontroleerd worden. Is het schoon en heel? Werkt het? Daarna gaat het in de dozen om in de vrachtwagens van de stichting naar het oosten af te reizen.