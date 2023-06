Na dertig jaar spettert legendarisch kunstenaarscollectief After Nature even als vanouds

Het is gezellig druk tijdens de opening van de expositie Salon Fähig in gallery On the Edge in kunstenaarscomplex Nieuw en Meer in Amsterdam. Maar liefst 25 kunstenaars uit Amsterdam en Leiden tonen er hun werk, waaronder ook de leden van het ooit legendarische kunstenaarscollectief After Nature.

Even lijkt het alsof de tijd heeft stil gestaan. Na jaren is de groep weer bij elkaar en werken ze gezamenlijk aan een schilderij. Op de achtergrond speelt een band stevige rockmuziek, de modellen staan klaar, de toeschouwers dansen en bewonderen ondertussen het werk van de mannen van After Nature.

“In eerste instantie werden we voor gek verklaard. Iedereen zag ons als geaccepteerde kunstenaars en dan ineens kwamen wij met van die lullige stilleventjes en modelschilderijen aan”, vertelt Bart Domburg over de eerste exposities in Nederland. “De pers kotste ons uit”, vult Jurriaan van Hall aan. “Toen wisten we zeker dat we een gevoelige snaar hadden geraakt en gingen we juist lekker door”

In de Verenigde Staten werd hun onorthodoxe en energieke aanpak echter wel gewaardeerd. “In New York konden wij exposeren in een hele belangrijke galerie. Toen hebben wij daar ter plekke anderhalve maand dag en nacht geschilderd met zo’n 250 schilderijen als resultaat. En tegelijkertijd gingen we schilderen in allemaal clubs. Dat sloeg heel erg aan en we kregen heel veel aandacht”, vertelt Jurriaan van Hall.

“We hebben enorm veel kabaal gemaakt en we dachten echt dat we de wereld zouden gaan veroveren. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo, je kan de wereld helemaal niet veroveren. Toch hoorden we wel bij de groepen die toen iets hebben neergezet in die tijd.” relativeert Gijs Donker het succes van After Nature.

Behalve Peter Klashorst is er nog een iemand afwezig. Aad Donker maakte paar jaar nadat After Nature ermee stopte op 31 jarige leeftijd een eind aan zijn leven. Zijn dood heeft diepe sporen achter gelaten. “Aad was onze stormram. Hij was een beetje de aanjager van alles. Ondanks dat hij de jongste was van het geheel had hij geen angst en ging hij direct overal op af”, vertelt Jurriaan van Hall. Over het korte en stormachtige leven van Aad Donker gaat ook documentaire 'All you need is me', die hier te zien is.

Het succes van After Nature was kort maar heftig. In 1993 viel de groep uit elkaar en kwam er een eind aan het collectief. “Als kunstenaar moet je jezelf verder ontwikkelen. Ik zou dit niet mijn hele leven willen blijven doen, dat is gewoon super saai”, legt Domburg uit. Maar Justus Donker blijft daarentegen wél in het bestaan van After Nature geloven en houdt regelmatig live painting sessies met nieuwe andere schilders.

Meer dan alleen After Nature

Behalve werk van After Nature is ook werk zien van achttien andere kunstenaars. Zo zijn er onder andere indrukwekkende ‘pinhole’ fotolandschappen van Bethany de Forest te zien en is er werk van de surrealistische schilder Kamiel Proost te bewonderen. Andere exposanten zijn Barbara van Ittersum, Hans Kuiper, Reinder van der Woude, Michael Harris, Gabriël Kousbroek, Elsbeth Pluimers, Frans Fransciscus, Steven Schuurman, Theo Hermans, Ron P. van den Bosch, Joram Baruch, Ton Nieuwenburg, Patricia Monika Jordense-Michalski, Ank Daamen, Reina van Zwoll en Marcella van Zanten.

Wie de kunstwerken van After Nature en de andere exposanten nog wil zien moet snel zijn. Op 2 juli wordt de tentoonstelling afgesloten met een spectaculaire finissage. Galerie On the Edge bevindt zich op de Oude Haagseweg 123 in Amsterdam