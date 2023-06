Voormalig Alkmaarse publiekslieveling Ferdy Druijf wil meer minuten maken in de spits

De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is in Oostenrijk al in volle gang. Dat betekent voor Ferdy Druijf flink afzien bij zijn club Rapid Wien. "Ik lig nu tussen twee trainingen door even te rusten op bed." De aanvaller uit Uitgeest is bezig aan zijn derde jaar bij de Oostenrijkse topclub, maar het is de vraag of hij daar blijft.

Oud-AZ'er Ferdy Druijf in het shirt van Rapid Wien - Pro Shots / Paul Meima

"Wenen is echt een hele mooie stad met veel historie", vertelt Ferdy Druijf over zijn huidige woonplaats waar hij woont met z'n vrouw en zoontje. De oud-AZ'er speelt nu zo'n anderhalf jaar in de Oostenrijkse hoofdstad. "Rapid Wien is een echte familieclub met fanatieke en betrokken fans. Wat mij verder opvalt, is dat de mentaliteit hier best wel anders is dan in Nederland." Instelling "Ik ben een speler die het moet hebben van hard werken en wat minder van mijn techniek", analyseert Druijf zijn spel. "Die over-mijn-lijk-mentaliteit heb je hier meer dan in Nederland. Zowel bij AZ als NEC zijn er regelmatig jongens die teren op hun talent, dat vind ik jammer. Veel spelers hebben echt zoveel meer in hun mars." Tekst loopt door onder de foto.

Ferdy Druijf met uitzicht over de stad Wenen

"Hier geeft elke speler echt alles", gaat Druijf verder met zijn betoog over het mentaliteitsverschil tussen Nederland en Oostenrijk. "Niet alleen op het veld, maar ook bijvoorbeeld in de gym. Daarbij merk ik dat dezelfde instelling zorgt voor meer cohesie en verbinding in de groep." AZ Wie aan Druijf denkt in Alkmaar, denkt ook al snel aan zijn belangrijke Europese treffers. Zo schoot hij in november 2019 AZ naar Europese overwintering na twee treffers tegen Partizan Belgrado. "AZ blijft altijd een speciale club voor mij. Ik heb er jaren gevoetbald en ken de club door en door. Alleen is het ook weer niet zo dat ik AZ mis." Tekst loopt door onder de tweet.

Topscorerstitel Voor aankomend seizoen is het zo maar mogelijk dat Druijf weer acteert in het Alkmaarse stadion aan de A9. Niet in het shirt van AZ, maar wellicht in die van NEC. "Ik kan er op dit moment weinig over zeggen, want er is nog niets concreets. Wel is er belangstelling uit Nederland en ook uit het buitenland trouwens." Van januari 2019 speelde Druijf een half jaar voor de club uit Nijmegen en dat deed hij meer dan uitstekend. In 18 wedstrijden scoorde hij toen 15 keer. Plus de 14 treffers die Druijff toen voor de winterstop maakte voor Jong AZ leverde hem de topscorerstitel van de eerste divisie op in dat seizoen.

"Dit seizoen startte ik slechts één keer in de spits en scoorde ook gelijk" Ferdy Druijf

Dat neusje voor de goal is er nog steeds volgens Druijf, alleen staat hij in Oostenrijk zelden op zijn favoriete positie. "Dit seizoen startte ik slechts één keer in de spits en scoorde ook gelijk. Dat geeft mij ook het gevoel dat ik gewoon vaker op die plek moet spelen.” Echter zijn trainer Zoran Barisic zette Druijf meermaals op andere posities, soms zelfs als middenvelder. "De club weet hoe ik hierover denk", aldus Druijf over zijn toekomst bij Rapid Wien. Afgelopen seizoen scoorde de 25-jarige voetballer mede door blessures zeven keer in alle competities. "Van de ene kant heb ik het enorm naar me zin, plus de club wil me ook graag behouden. Van de andere kant wil ik ook gewoon als spits fungeren."