Scooters beboeten op Nesciobrug blijkt 'best ingewikkeld'

Het is nog maar de vraag of er kentekencamera's voor scooters met gele kentekens komen op de Nesciobrug in Oost. Hoewel het stadsdeel en de wethouder het willen, is het een bevoegdheid van het Openbaar Ministerie.

Dat zei wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering na vragen van VVD-raadslid Daan Wijnants. "Het is inderdaad zo dat het niet een hele veilige situatie daar is", gaf Van der Horst aan. "Helaas. Het wordt daar steeds drukker en je merkt dat er ook brommers rijden die er eigenlijk niet zouden mogen rijden."

Stadsdeelbestuurder Rick Vermin had de wethouder na een petitie door bewoners opnieuw gevraagd om kentekencamera's te plaatsen, maar dat blijkt de gemeente zelf niet te mogen. "Het is best ingewikkeld hoe dat vervolgens met die handhaving moet", zei Van der Horst. "Want ook die wens delen wij. Dat het heel mooi zou zijn als daar gehandhaafd zou worden. Maar het handhaven op brommers met een geel kenteken, anders dan scooters met blauw kenteken, is een bevoegdheid van de politie."