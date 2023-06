Omwonenden bieden petitie aan tijdens inspraak komst tankstation in Rode Dorp

Hoe gaat de gemeente zorgen dat onze buurt leefbaar blijft, ondanks de komst van TinQ? En is het niet erg vreemd dat er een pomp geopend wordt in een woonwijk, op gemeentegrond, een ontwikkeling die indruist tegen de juist zo vooruitstrevende visie van Hilversum?

Toch blijft het zestal strijdbaar en zitten ze nu in de raadzaal bij de commissie om hun zorgen te uitten in een pleidooi van vijf minuten waarna ze vragen beantwoorden van de commissie en de verantwoordelijk wethouder Karin Walthers reageert. Ze eindigen hun pleidooi met twee vragen, een verzoek en een advies.

Onder de naam TinQ about the Future heeft de groep van zes omwonenden in juni een petitie gestart, om de komst van het tankstation tegen te houden. Zij vrezen namelijk voor meer geluidsoverlast en problemen met de verkeersveiligheid. Ook was er verbazing over het feit dat dit het elfde tankstation gaat worden in een straal van twee kilometer om dit nieuwe station.

"Wij maken ons ernstige zorgen over de toekomst van onze buurt, het Rode Dorp in Hilversum. Is die straks nog veilig, leefbaar en duurzaam?" Zo begint de inspraak van Guido Hogenbirk, die namens de initiatiefnemers het woord in de commissie.

In een reactie laat wethouder Walters weten dat er een zogenoemde vliegende brigade gaat komen die het verkeer moet gaan monitoren. Ook roept ze de omwonenden op om klachten altijd te melden. "Korte lijnen en kort erboven op blijven zitten. Wij zullen Tinq aanraden om wel met u in contact te komen", zo zegt Walters. Verder dan dit gaat de wethouder niet, omdat het volgens haar juridisch moeilijk is om

Ten slotte het advies van het zestal: "Wij adviseren de commissie een beleidsmatige prioritering te maken van de tankstations die kunnen worden opgedoekt en stations die kunnen blijven. Dit kan prima plaatsvinden in het kader van de Wet Uitfasering Tankstations in woonwijken, waarvan ons is verteld dat die in 2028 van kracht wordt."

Als verzoek vragen de omwonenden of de gemeente wil bemiddelen tussen hen en de TinQ en de uitbater van het bijbehorende winkeltje aan het station, om zo tot concrete afspraken te komen. "Wij hebben contact gezocht om op verschillende punten afspraken te maken om de overlast zo klein mogelijk te houden. Maar beide partijen willen niet met ons in gesprek."

"Wat ons in deze zaak het meest verbaast, is dat er in een eerder gesprek met de wethouder is aangegeven dat 'dat wat er al jaren staat, dat staat er'", reageren de omwonenden. "Wij zijn van mening dat er veranderingen kunnen plaatsvinden. Dat dit niet mag wijken."

Hiermee doelen de initiatiefnemers onder andere op de huurovereenkomst waarop de huidige huur is gebaseerd. Saillant detail is namelijk dat huurovereenkomst stamt uit 1957 en is sindsdien ongewijzigd. Het gemeentelijke papier is volledig vergeelt. De overeenkomst is ingezien door NH. Wanneer deze afloopt valt er niet in te lezen, waaruit opgemaakt kan worden dat deze tot het einde der tijden doorloopt. "Hier is toch iets raars aan de hand en wij zouden toch willen kijken naar hoe we dit kunnen ontbinden."

Maar om dit juridisch voor elkaar te krijgen is volgens de wethouder niet mogelijk. "Je kan niet als gemeente aan de ene kant een bestemmingsplan kan hebben wat iets mogelijk maakt en tegelijkertijd privaatrechterlijk probeert tegen te werken. Die route hebben we bekeken, maar daar zit geen muziek in."

Een bestemmingsplan aanpassen zou wel mogelijk zijn, maar volgens Walters moet je dan bereidt zijn om planschade te nemen en af te wikkelen. "En dat is nog wel een keuze."

Daarmee is de kous voor de initiatiefnemers echter nog lang niet af en blijven ze erbovenop zitten. Ook vanuit de politiek is het nog niet klaar: het CDA heeft vragen gesteld, die naar verwachting volgende week beantwoord zullen worden.