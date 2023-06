Ronald Wortelboer komende zes jaar weer burgemeester van Stede Broec

Op 13 juli 2017 trad hij voor het eerst aan als burgemeester van de gemeente en hij heeft nu zijn eerste periode van zes jaar er op zitten.

De gemeenteraad heeft hem in februari voorgedragen om herbenoemd te worden als burgemeester. Vervolgens gaat de voordracht nog langs de koning en de minister van Binnenlandse Zaken. En vandaag is hij beëdigd door Commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

Peter Raven, voorzitter van de vertrouwenscommissie, vindt dat de burgemeester mensen weet samen te brengen, toegankelijk is en goed ligt bij de samenleving. "We zijn blij dat de burgemeester nu voor een tweede periode is benoemd. We zien uit naar opnieuw zes jaar samenwerking met hem.”

Zelf is Ronald Wortelboer trots dat hij ook de komende jaren aan de slag kan om zich in te zetten voor de gemeenschap. "De afgelopen 6 jaren heb ik heel veel mooie momenten mogen delen met inwoners, maar soms ook heel verdrietige. Stede Broec is een prachtige gemeente die veel te bieden heeft. Ik zal me dan ook tijdens deze nieuwe periode vol inzetten voor onze gemeenschap."