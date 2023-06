Tinderdaten met een hond? Hilversums asiel laat je hun menselijke evenbeeld lik(k)en

Asiels puilen uit van honden die niet meer gewild zijn door hun baasjes. Reden voor een bekende hondenvoerfabrikant een speciale campagne te bedenken om mensen te stimuleren beter na te denken over hun hondenkeuze: vier Hilversumse honden werden geselecteerd om deze via artificial intelligence om te vormen naar hun menselijke evenknie. "Het is om mensen bewust te maken", aldus Rianne Steenbeek van dierenasiel Crailo waar de bewuste viervoeters verblijven. "Dat honden ook hun eigen persoonlijkheid hebben."

"Op basis van steekwoorden als bijvoorbeeld 'vrolijk', 'sportief', 'beweeglijk' of 'trouw', steekwoorden die de geselecteerde honden karakteriseren, hebben we AI gevraagd de honden om te vormen naar hun menselijke equivalent", legt Carolien D'Ancona, marketing directeur van Pedigree uit.

Eén van de vier honden, labrador Lizz, heeft inmiddels al een nieuw thuis gevonden. De andere zijn nog op zoek naar een leuke date. Dierenasielbeheerder Rianne geeft nog een kleine pitch van de overgebleven kandidaten.

"Bulldog Bakkie is het beste te omschrijven als een clown. Super energiek, super grappig. Als je 'm 's ochtends ziet, ben je meteen blij." En ook stefford Sjakie is nog in de markt. "Sjakie is een serieuze man", zo omschrijft Rianne deze viervoeter. "Hij kan super enthousiast zijn maar heeft zeker in het begin even de tijd nodig om je te leren kennen. Hij zoekt een baas met rust, geduld en vooral ook heel veel liefde."