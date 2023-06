Kijk mee: politie geeft beelden vrij van overval op Haarlemse juwelier

De politie heeft beelden vrijgegeven van een gewapende overval op Callysta Jewelry aan de Kleine Houtstraat in Haarlem. Daar kwam afgelopen maandagmiddag een Engels sprekende man binnen die goud eiste onder bedreiging van een pistool.

De overvaller kwam iets voor half drie 's middags binnen in de juwelierszaak. Hij liep direct op de aanwezige medewerkster af en bedreigde haar met een wapen. In het Engels zei hij tegen haar dat hij goud wilde.

Op de beelden is te zien dat de man daarna heel rustig door het pand loopt en hier en daar wat spullen pakt. In het programma Opsporing Verzocht (zie de beelden onderaan dit artikel) werd zelfs verteld dat een klant die net binnenliep, dacht dat de man een medewerker was van de juwelier.

Rondtrekkende crimineel

De politie vermoedt dat het bij deze overval gaat om een rondtrekkende crimineel. Als u tips heeft naar aanleiding van de beelden, vragen ze u om zich te melden.