We zoeken de grenzen op; waar liggen ze in het Gooi? En hoe zit het met de Vechtstreek?

Er kan behoorlijk wat verwarring ontstaan in het Gooi. En in de Vechtstreek. We zijn de grenzen gaan opzoeken, want wonen we in het Gooi of wonen we in de Gooi en Vechtstreek? En tot welke provincie behoort dan die streek en waar liggen de grenzen? NH Gooi zocht het uit.

Als je in Eemnes woont, ben je dan inwoner van het Gooi? Officieel niet, maar officieus wel. Woon je in Laren in het Gooi of in de Gooi en Vechtstreek? Het antwoord is: allebei.

Topje of zak

Het Gooi is het topje van de Utrechtse Heuvelrug en ligt dan ook boven NAP. Of zoals erfgooier Frans Ruijter zegt: "als een zak hangen we in Utrecht". De Vechtstreek daarentegen ligt net op of net onder NAP ligt. Het topje van het Gooi is dan weer de Tafelberg die ruim 36 meter boven de zeespiegel uittorent.

Eerst een klein lesje geschiedenis. De grens tussen de provincies Utrecht en Noord Holland, en dus tussen de gebieden ‘Gooi en Eem’, loopt voor een groot deel langs de Gooyergracht en de Goyergracht Noord. Toen de grens in 1351 werd vastgesteld, werd de gracht als grensmarkering gegraven. De grens werd bepaald door een rechte streep op de kaart naar de Dom in Utrecht te trekken. In die tijd is ook de eerste 'Leeuwenpaal' neergezet, toen nog van hout, de grenspaal tussen Utrecht en Noord Holland.

Uiteindelijk werd in 1719 de grens door 23 stenen grenspalen aangegeven met het Utrechtse provinciewapen op de ene en het wapen van het graafschap Holland op de andere kant. Heel wat jaren later, in 1925, zijn acht van deze palen vervangen door nieuwe. De oude bleken verdwenen te zijn.

Gooi of geen Gooi?

Maar welke plaatsen behoren dan tot het Gooi? Strikt genomen heb je het dan over Laren, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden en Muiderberg, Weesp (hoewel daar over gedebatteerd wordt), Naarden en Gemeente Wijdemeren. Deze laatste bestaat dan weer uit de plaatsen Ankeveen, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg en `s Graveland.