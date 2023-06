De Peiling: hoe was het voor jou om het ouderlijk huis te verlaten?

Dan is het ineens zo ver: je gaat je ouderlijk huis verlaten en verhuizen naar je eigen stulpje. De één gaat samenwonen, de ander gaat op kamers en een derde wil liever een eigen stekkie. Het is in elk geval een enorme verandering en het loopt nooit zoals verwacht. Hoe was het voor jou om voor het eerst je vleugels uit te slaan en op jezelf te gaan wonen?